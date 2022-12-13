«Своих не бросаем»: БСК отправляет 2 тонны гуманитарной помощи участникам СВО

В 2022 году Башкирской содовой компанией было выделено более 1 млрд. руб. на поддержку участников СВО. Проведены строительно-восстановительные работы на социальных объектах в ДНР и ЛНР, дополнительное оснащение получили мобилизованные жители республики. Предприятие не оставило без внимания мобилизованных сотрудников и их семьи. В БСК предусмотрена единовременная выплата бойцу в размере 100 тыс. руб. и ежемесячная его семье — 30 тыс. руб. Профсоюз и актив молодежи организовали акцию по сбору гуманитарной помощи. Также главой предприятия Эдуардом Давыдовым было инициировано создание единого городского Центра помощи семьям мобилизованных, который должен начать свою работу в феврале следующего года.