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Скорую ждут по 5 часов, в поликлинике — полдня: как в Старом Осколе переживают грипп

Сегодня, 13:40
Фото: 1MI

Как в Старом Осколе переживают рост числа заболевших гриппом

Оскольчанка пожаловалась главе Старооскольского округа на неторопливость врачей скорой помощи, большие очереди в поликлиниках и отсутствие карантинных ограничений в школах и детских садах, несмотря на пик заболеваемости гриппом и ОРВИ.

По мнению Екатерины Павловой, которая обратилась к Андрею Чеснокову в ходе ежедневного интернет-общения, в Старом Осколе целесообразно ввести карантин и усилить врачебную помощь. Женщина рассказала, что приходится ждать скорую по пять часов, просиживать в очереди к педиатрам и терапевтам. Екатерина попросила разобраться в ситуации, а также обратить внимание на школы и детские сады, где из ограничительных мероприятий — только лишь «разведение» потоков учеников по классам.

«Сына и учеников в школе рассадили по кабинетам, ограничили передвижение, чтобы дети не заражали друг друга. Но при этом все ходят в столовую, где пересекается много классов. И на физкультуре в зале по три, четыре класса», — возмутилась мама из Старого Оскола.

Что касается затяжного реагирования скорой, то градоуправленец обещал разобраться. Информацию о факте выезда по вызову якобы через пять часов проверят на достоверность. Эпидемиологическая обстановка в Старооскольском округе усложнилась из-за роста числа заболевших, но пока не критичная.

«Рассадка по классам — мера превентивная. Её используют по ситуации индивидуально в каждом образовательном учреждении. Карантин вводят, когда процент заболеваемости  доходит до 20 от общего числа обучающихся. На сегодня этот порог в муниципалитете не перешагнули», — пояснил Андрей чесноков.

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#Татьяна Панарина#Медицина#Новости Старого Оскола#Старый Оскол#Грипп#Заболеваемость ОРВИ#Рост заболеваемости#Очереди в поликлиниках
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