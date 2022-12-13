Скорую ждут по 5 часов, в поликлинике — полдня: как в Старом Осколе переживают грипп

По мнению Екатерины Павловой, которая обратилась к Андрею Чеснокову в ходе ежедневного интернет-общения, в Старом Осколе целесообразно ввести карантин и усилить врачебную помощь. Женщина рассказала, что приходится ждать скорую по пять часов, просиживать в очереди к педиатрам и терапевтам. Екатерина попросила разобраться в ситуации, а также обратить внимание на школы и детские сады, где из ограничительных мероприятий — только лишь «разведение» потоков учеников по классам.
«Сына и учеников в школе рассадили по кабинетам, ограничили передвижение, чтобы дети не заражали друг друга. Но при этом все ходят в столовую, где пересекается много классов. И на физкультуре в зале по три, четыре класса», — возмутилась мама из Старого Оскола.
Что касается затяжного реагирования скорой, то градоуправленец обещал разобраться. Информацию о факте выезда по вызову якобы через пять часов проверят на достоверность. Эпидемиологическая обстановка в Старооскольском округе усложнилась из-за роста числа заболевших, но пока не критичная.
«Рассадка по классам — мера превентивная. Её используют по ситуации индивидуально в каждом образовательном учреждении. Карантин вводят, когда процент заболеваемости доходит до 20 от общего числа обучающихся. На сегодня этот порог в муниципалитете не перешагнули», — пояснил Андрей чесноков.