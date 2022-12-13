Скорую ждут по 5 часов, в поликлинике — полдня: как в Старом Осколе переживают грипп

По мнению Екатерины Павловой, которая обратилась к Андрею Чеснокову в ходе ежедневного интернет-общения, в Старом Осколе целесообразно ввести карантин и усилить врачебную помощь. Женщина рассказала, что приходится ждать скорую по пять часов, просиживать в очереди к педиатрам и терапевтам. Екатерина попросила разобраться в ситуации, а также обратить внимание на школы и детские сады, где из ограничительных мероприятий — только лишь «разведение» потоков учеников по классам.