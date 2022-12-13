Скандальный «Ремспецмост» судится с «Белгородсоцбанком» и администрацией города Орла

Напомним, история с компанией «Ремспецмост» началась в 2020 году. Тогда фирма подписала договор на реконструкцию «Красного моста» в Орле. Ремонт должен был завершиться к 18 ноября 2022 года. Позже генерального директора организации обвинили в хищении бюджетных средств при ремонте орловского моста. Компания растратила более 179 млн рублей.