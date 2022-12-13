Скандальный «Ремспецмост» судится с «Белгородсоцбанком» и администрацией города Орла

Согласно картотеке дел, в суд обратилась компания «Ремспецмост». Фирма попросила признать незаконными действия «Белгородсоцбанка» и МКУ «Объединённый муниципальный заказчик города Орла», направленные на выплату в размере 27 млн рублей по основаниям банковской гарантии.
Одновременно истец попросил суд запретить «Белгородсоцбанку» исполнять денежные обязательства по банковской гарантии, выданной по требованию МКУ до вступления в законную силу решения суда по настоящему делу.
Также компания «Ремспецмост» попросила запретить МКУ «Объединённый муниципальный заказчик города Орла» списывать средства со счетов «Белгородсоцбанка» по банковской гарантии до вступления в законную силу решения по делу.
Изучив материалы дела, суд полностью удовлетворил иск. Определение суда подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд. При этом обжалование указанного определения не приостанавливает его исполнения.
Справка. Компания «Ремспецмост» зарегистрирована в Белгородском районе с 2018 года и занимается строительством мостов и тоннелей. Руководитель — Дмитрий Сентищев. По итогам 2020 года чистая прибыль компании составила 12,7 млн рублей. В сентябре 2022 года организацию признали банкротом.
Напомним, история с компанией «Ремспецмост» началась в 2020 году. Тогда фирма подписала договор на реконструкцию «Красного моста» в Орле. Ремонт должен был завершиться к 18 ноября 2022 года. Позже генерального директора организации обвинили в хищении бюджетных средств при ремонте орловского моста. Компания растратила более 179 млн рублей.