Шадаев: в российских соцсетях создано более 130 тысяч госпабликов

На совещании также был учрежден единый порядок работы государственных органов в социальных сетях, передают newsnn.ru.
«В следующем году мы будем ставить акцент на качестве ведения официальных страниц и мотивации администраторов сообществ», — подчеркнул министр.
В совещании принимали участие представители АНО «Диалог Регионы», компании «ВКонтакте» и руководители регионов РФ. На встрече обсуждались задачи по развитию инфраструктуры государственных коммуникаций на следующий год. Минцифры представило рейтинг регионов по исполнению закона. В десятку лидеров вошли Прикамье, ЯНАО, ХМАО, а также Курская, Ульяновская, Новгородская, Курганская, Белгородская и Тюменская области.
Ранее российские власти утвердили площадки, на которых государственные ведомства могут вести свои паблики. Главной площадкой стала соцсеть «ВКонтакте». Ее аудитория составляет около 100 миллионов человек в месяц.
В число наиболее популярных инструментов вошли статьи, истории, прямые видеотрансляции и короткие видео. Большой популярностью пользуются эфиры глав регионов. Количество их просмотров исчисляется сотнями тысяч. Об этом рассказал гендиректор VK Владимир Кириенко. Он также поделился информацией о бесплатных образовательных курсах для администраторов госведомств, которые подготовила команда соцсети «ВКонтакте». Чтобы повысить качество контента, разработчики предлагают использовать разнообразные форматы.
На уровне регионов ответственность за реализацию закона о государственных пабликах возложена на центры управления регионами (ЦУР) и подразделения АНО «Диалог Регионы». За 2022 год было проведено свыше 3000 очных и дистанционных образовательных мероприятий для администраторов сообществ.
Гендиректор АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак рассказал о результатах социологического исследования, которое компания провела в октябре этого года. Оказалось, что 51% пользователей социальных сетей читают госпаблики. По мнению Табака, страницы государственных ведомств являются базовым инструментом власти для работы в интернете. В 2023 году планируется проведение мероприятий по улучшению качества контента.
«С осени этого года мы запустили на базе ЦУР вместе с регионами комплексную систему очного обучения и мотивации действующих администраторов госпабликов», — рассказал Табак.