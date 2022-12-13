Шадаев: в российских соцсетях создано более 130 тысяч госпабликов

В число наиболее популярных инструментов вошли статьи, истории, прямые видеотрансляции и короткие видео. Большой популярностью пользуются эфиры глав регионов. Количество их просмотров исчисляется сотнями тысяч. Об этом рассказал гендиректор VK Владимир Кириенко. Он также поделился информацией о бесплатных образовательных курсах для администраторов госведомств, которые подготовила команда соцсети «ВКонтакте». Чтобы повысить качество контента, разработчики предлагают использовать разнообразные форматы.