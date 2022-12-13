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Семьям с детьми в Белгородской области дополнительно раздадут 1,8 млн рублей

Сегодня, 04:33
Фото: 1MI
Правительство России распределило между регионами 3,3 млрд рублей для выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет, сообщается на сайте кабмина.
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Выплаты

Это будут дополнительные средства, которые потребовались в связи с уточнением количества получателей выплат в регионах. Деньги возьмут из резервного фонда страны. Белгородская область из 3,3 млрд рублей получит почти 1,8 млн рублей.

Соседней Курской области досталось 2,1 млн рублей, Воронежской области – 3,5 млн рублей. Средства получат малообеспеченные семьи.

Ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно в России появились в 2020 году. В зависимости от дохода семьи их размер составляет от 50 до 100 % от прожиточного минимума, установленного в регионе. В Белгородской области он равен 12 745 рублей для трудоспособных граждан и 11 341 рубль — для детей.

Оформить выплату можно через «Госуслуги», в МФЦ или в органах соцзащиты.

С начала года малообеспеченные семьи в Белгородской области получили на детей от 3 до 7 лет около 2 млрд рублей — пособие платили больше 21 тыс. семей. Примечательно, что в 2021 году их было больше 38,5 тысяч, в них воспитываются больше 40 тысяч детей.

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#Кристина Семенчук#Экономика#Выплаты#Социальные выплаты#Белгородская область#Пособия#Пособие#Дети#Правительство россии
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