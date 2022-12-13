Семьям с детьми в Белгородской области дополнительно раздадут 1,8 млн рублей

Это будут дополнительные средства, которые потребовались в связи с уточнением количества получателей выплат в регионах. Деньги возьмут из резервного фонда страны. Белгородская область из 3,3 млрд рублей получит почти 1,8 млн рублей.
Соседней Курской области досталось 2,1 млн рублей, Воронежской области – 3,5 млн рублей. Средства получат малообеспеченные семьи.
Ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно в России появились в 2020 году. В зависимости от дохода семьи их размер составляет от 50 до 100 % от прожиточного минимума, установленного в регионе. В Белгородской области он равен 12 745 рублей для трудоспособных граждан и 11 341 рубль — для детей.
Оформить выплату можно через «Госуслуги», в МФЦ или в органах соцзащиты.
С начала года малообеспеченные семьи в Белгородской области получили на детей от 3 до 7 лет около 2 млрд рублей — пособие платили больше 21 тыс. семей. Примечательно, что в 2021 году их было больше 38,5 тысяч, в них воспитываются больше 40 тысяч детей.