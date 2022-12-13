Семьям с детьми в Белгородской области дополнительно раздадут 1,8 млн рублей

С начала года малообеспеченные семьи в Белгородской области получили на детей от 3 до 7 лет около 2 млрд рублей — пособие платили больше 21 тыс. семей. Примечательно, что в 2021 году их было больше 38,5 тысяч, в них воспитываются больше 40 тысяч детей.