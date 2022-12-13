Руководитель Шебекинского мелзавода судился с заводом от лица другой фирмы

Шебекинский меловой завод работает в Шебекино с 1992 года и занимается добычей и первичной обработкой известняка и гипсового камня. Руководитель — Александр Кугушев. Владельцем, по данным за 2018 год, значилось ЗАО «Карбон». В 2021 году убыток завода составил 9,9 млн рублей.