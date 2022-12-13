Руководитель Шебекинского мелзавода судился с заводом от лица другой фирмы

Согласно картотеке дел, компания «Белсорб» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к Шебекинскому меловому заводу и попросила взыскать 121 млн рублей долгов по договорам займа. Примечательно, что руководителем Шебекинского мелового завода является Александр Кугушев. Он же — владелец фирмы «Белсорб».
В судебных документах сказано, что право требования задолженности перешло к истцу на основании договора уступки права требования, заключённого между фирмой «Белсорб» и ЗАО «Карбон».
На судебное заседание стороны не явились, а через канцелярию представили ходатайства об утверждении мирового соглашения. Суд утвердил мировое соглашение на определённых условиях.
Так, Шебекинский меловой завод обязуется погасить задолженность фирме «Белсорб» на общую сумму 121 млн рублей. Стороны договорились урегулировать финансовые требования «Белсорб» к Шебекинскому меловому заводу путём подписания договора уступки права требования с третьим лицом, в которых «Белсорб» выступает цедентом, а Александр Кугушев — цессионарием.
Согласно достигнутой договорённости был заключён договор уступки права требования, по которому «Белсорб» переуступает Александру Кугушеву право требования у Шебекинского мелового завода суммы долга в размере 121 млн рублей.
За уступаемые права (требования) по договору займа Александр Кугушев выплачивает фирме «Белсорб» 20 млн рублей.
Определение может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Центрального округа в течение месяца со дня его вынесения.
Справка. Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», компания «Белсорб» работает в Шебекино с 2017 года и занимается производством гранул и порошков из природного камня. Руководитель и бенефициар — Александр Кугушев. По итогам 2021 года чистая прибыль предприятия составила 39,7 млн рублей.
Шебекинский меловой завод работает в Шебекино с 1992 года и занимается добычей и первичной обработкой известняка и гипсового камня. Руководитель — Александр Кугушев. Владельцем, по данным за 2018 год, значилось ЗАО «Карбон». В 2021 году убыток завода составил 9,9 млн рублей.