Руководитель Минпромторга Мантуров сделал ставку на собственное производство в России

По мнению Кричевского, курс на технологический суверенитет диктуют сложившиеся реалии, с которыми столкнулась промышленность России. Однако условно предприниматели страны разделились на две партии: «партия развития собственного производства» и «партия сторонников импорта», пишут корреспонденты newizv.ru.
Ко второй партии экономист относит преимущественно представителей бизнес-сообщества, привыкших закупать все за границей, а впоследствии зарабатывать на поставках. К изменению стратегии такие предприниматели не готовы, и сегодня они делают ставку на параллельный импорт.
«Есть мнение, что именно «партия импорта» пытается затормозить шаги Минпромторга по созданию новых производств (исходя из спроса и возникшего временного дефицита), стремясь существенно увеличить процент локализации, в том числе на действующих предприятиях», – подчеркнул Кричевский.
Правительство РФ масштабно развивало в последнее время большие кластеры в промышленности: авиационный, автомобильный и фармацевтический. Их продукция – вершина айсберга, которая завершает длинные технологические цепочки, включающие производство комплектующих либо их закупки у партнеров за границей.
В 2022 году в связи с антироссийскими санкциями наш рынок лишился поставок продукции существенной части американских, европейских, корейских и японских брендов. В итоге были фактически остановлены производства на многих российских промышленных предприятиях.
Даже предприятиям оборонной промышленности России очень долго поставляли электронику, чипы, подшипники и прочие комплектующие исключительно отечественные дистрибьюторы. По документации данная продукция проводилась как выпущенная в РФ, но на самом деле ее закупали за рубежом. За счет того, что отсутствовала инвестиционная составляющая, а также из-за разницы в ценах это было на руку представителям бизнеса, имеющим устойчивые связи, в том числе с предприятиями промышленного госсектора.
По мнению Кричевского, если регулярные поставки в РФ комплектующих до начала специальной военной операции рассматривались как допустимые, то текущие реалии в экономике продемонстрировали, что зависеть от партнеров из-за границы недальновидно.
По-прежнему сильными, однако, остаются сегодня те, кто заработал состояния на импорте и не занимается практической деятельностью. Очень важно, считает экономист, что высокопоставленные чиновники заняли однозначную позицию по этому вопросу и готовы выбрать курс на технологический суверенитет России.