Руководитель Минпромторга Мантуров сделал ставку на собственное производство в России

Даже предприятиям оборонной промышленности России очень долго поставляли электронику, чипы, подшипники и прочие комплектующие исключительно отечественные дистрибьюторы. По документации данная продукция проводилась как выпущенная в РФ, но на самом деле ее закупали за рубежом. За счет того, что отсутствовала инвестиционная составляющая, а также из-за разницы в ценах это было на руку представителям бизнеса, имеющим устойчивые связи, в том числе с предприятиями промышленного госсектора.