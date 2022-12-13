Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Руководитель Минпромторга Мантуров сделал ставку на собственное производство в России

Сегодня, 15:35
Фото: pxhere.com
Экономист Никита Кричевский раскрыл текущее положение дел в промышленном секторе России. Сделанную руководителем Минпромторга РФ Денисом Мантуровым ставку на собственное производство эксперт оценил как намного более перспективную, чем параллельный импорт.

По мнению Кричевского, курс на технологический суверенитет диктуют сложившиеся реалии, с которыми столкнулась промышленность России. Однако условно предприниматели страны разделились на две партии: «партия развития собственного производства» и «партия сторонников импорта», пишут корреспонденты newizv.ru.

Ко второй партии экономист относит преимущественно представителей бизнес-сообщества, привыкших закупать все за границей, а впоследствии зарабатывать на поставках. К изменению стратегии такие предприниматели не готовы, и сегодня они делают ставку на параллельный импорт.

«Есть мнение, что именно «партия импорта» пытается затормозить шаги Минпромторга по созданию новых производств (исходя из спроса и возникшего временного дефицита), стремясь существенно увеличить процент локализации, в том числе на действующих предприятиях», – подчеркнул Кричевский.

Правительство РФ масштабно развивало в последнее время большие кластеры в промышленности: авиационный, автомобильный и фармацевтический. Их продукция – вершина айсберга, которая завершает длинные технологические цепочки, включающие производство комплектующих либо их закупки у партнеров за границей.  

В 2022 году в связи с антироссийскими санкциями наш рынок лишился поставок продукции существенной части американских, европейских, корейских и японских брендов. В итоге были фактически остановлены производства на многих российских промышленных предприятиях.

Даже предприятиям оборонной промышленности России очень долго поставляли электронику, чипы, подшипники и прочие комплектующие исключительно отечественные дистрибьюторы. По документации данная продукция проводилась как выпущенная в РФ, но на самом деле ее закупали за рубежом. За счет того, что отсутствовала инвестиционная составляющая, а также из-за разницы в ценах это было на руку представителям бизнеса, имеющим устойчивые связи, в том числе с предприятиями промышленного госсектора.

По мнению Кричевского, если регулярные поставки в РФ комплектующих до начала специальной военной операции рассматривались как допустимые, то текущие реалии в экономике продемонстрировали, что зависеть от партнеров из-за границы недальновидно.

По-прежнему сильными, однако, остаются сегодня те, кто заработал состояния на импорте и не занимается практической деятельностью. Очень важно, считает экономист, что высокопоставленные чиновники заняли однозначную позицию по этому вопросу и готовы выбрать курс на технологический суверенитет России. 

Подпишитесь
Игрушки из картона и льда: как отмечали Новый год в Белгороде во время войны
Сегодня, 11:26
Белгородский блогер Владимир Бабин не понесёт наказания за скандальные посты
Сегодня, 07:45
Моностон и инопланетные евреи: первая экспертиза скандальной белгородской книги
Сегодня, 12:12
Белгородский священник попросил политическое убежище в США из-за позиции по СВО
Сегодня, 07:19
Диабетики Старого Оскола остались без инсулина
Сегодня, 16:47
У белгородцев начали конфисковывать машины по новой норме законодательства
Сегодня, 09:32