Разборки с УК: белгородцы жалуются на текущую в подъезде и паркинге крышу

В «Бел.Ру» обратился житель МКД по улице Толстого, 55 Михаил. Квартира мужчины находится во втором подъезде дома, также у Михаила в собственности находится машиноместо в паркинге под домом.
В его подъезде протекает крыша, ранее в этом подъезде жильцы дома за собственные средства сделали ремонт. Помимо этого, крыша протекает и в паркинге.
Собственники скидывались, делали канализационные трубы, которые идут по потолку в паркинге. Делали за собственные средства ворота и двери. Заключили договор со сбытовой компанией на электричество, выбрали человека, который следит и убирает. Сбрасываемся ежемесячно по 250 рублей на оплату коммуналки. Управляющая компания там ничего не делает.
Михаил
МКД обслуживает ООО «УК „Тальвег“». По словам мужчины, УК обратилась в суд с просьбой взыскать долг за содержание и ремонт общего имущества МКД и общедомовых коммунальных услуг с долевых собственников машиномест в паркинге. Долг Михаила за три года составил 53 тыс. рублей. В настоящий момент мужчина также подал иск в суд.
Как рассказал «Бел.Ру» Михаил, в помещении всё делалось за счёт жильцов и собственников паркинга.
Во время суда юрист УК начал предоставлять протоколы общих собраний 2011 года. Когда я просмотрел их, увидел, что в них есть неточности. Неверно указаны площади, одна из собственников, которая якобы поставила подпись в протоколе, в доме на тот момент уже не жила.
Михаил
На основании протоколов управляющая компания утверждает тарифы за обслуживание дома и паркинга.
Я проживаю в этом доме, плачу за коммуналку, капремонт, всё оплачиваю, но за паркинг платить принципиально не буду. С УК никто там не заключал договор. За три года — 53 тыс. рублей. Откуда этот тариф взялся? Я за квартиру коммунальных меньше плачу? Они с потолка это берут?
Михаил
Известно, что в октябре жильцы дома подали коллективное заявление в прокуратуру, правительство и УМВД. Ответа пока не последовало.
Чтобы разобраться в сложившейся ситуации, редакция «Бел.Ру» готовит официальный запрос в мэрию и управляющую компанию «Тальвег». Оперативно взять комментарий у представителей УК нам не удалось.