Разборки с УК: белгородцы жалуются на текущую в подъезде и паркинге крышу

МКД обслуживает ООО «УК „Тальвег“». По словам мужчины, УК обратилась в суд с просьбой взыскать долг за содержание и ремонт общего имущества МКД и общедомовых коммунальных услуг с долевых собственников машиномест в паркинге. Долг Михаила за три года составил 53 тыс. рублей. В настоящий момент мужчина также подал иск в суд.