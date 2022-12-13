Пётр Фрадков: развитие лёгкой атлетики должно идти семимильными шагами

«Важно не останавливаться на достигнутом. Мы понимаем, что наша работа строится по двум направлениям. С одной стороны, восстановление позиций ВФЛА на международной арене, с другой — поддержание легкой атлетики в нашей стране. Оба направления должны развиваться семимильными шагами. Уходящий год стал для ВФЛА судьбоносным: мы собрали попечительский совет, который ведет продуктивную деятельность, и в целом ВФЛА успешно выполнила условия дорожной карты. Мы рады, что ВФЛА выполняет наши рекомендации по развитию регионов и региональных федераций, улучшению качества соревнований, увеличению количества детских и юношеских стартов и развитию самой федерации в целом», — сказал Петр Фрадков.