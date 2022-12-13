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Проект белгородского детсада с амфитеатром и изостудией отметили на Build School 2022

Сегодня, 09:17
Фото: пресс-служба правительства Белгородской области
Речь идёт о проекте детского сада в Бирюче Белгородской области. По задумке проектировщиков, в учреждении будут изостудия, зимний сад и детский амфитеатр. Концепцию отметили на VI выставке Build School 2022, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Проект «Детский сад — парк», который реализуется в городе Бирюче, удостоили дипломом Союза архитекторов России «За стабильность в поиске выразительных решений и высокое качество архитектуры детских образовательных учреждений». Награждение прошло на VI Международной выставке Build School 2022.

Основная идея строящегося дошкольного учреждения в том, что он является продолжением парковой зоны. Детский сад рассчитан на 280 воспитанников. В здании предусмотрены планируется изостудия, компьютерный и музыкальный залы, бассейн, зимний сад и детский амфитеатр.

Отметим, что Build School Project является смотр-конкурсом проектов и построек зданий детсадов и школ.

В 2021 году в конкурсе Build School Project золотой диплом в номинации «Объект нового строительства» получила школа в селе Крутой Лог. Образовательное учреждение, рассчитанное на 225 человек, построили по нацпроекту «Жильё и городская среда».

Самые безопасные школы и детсады находятся в четырёх районах Белгородской области
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