Проект белгородского детсада с амфитеатром и изостудией отметили на Build School 2022

Проект «Детский сад — парк», который реализуется в городе Бирюче, удостоили дипломом Союза архитекторов России «За стабильность в поиске выразительных решений и высокое качество архитектуры детских образовательных учреждений». Награждение прошло на VI Международной выставке Build School 2022.
Основная идея строящегося дошкольного учреждения в том, что он является продолжением парковой зоны. Детский сад рассчитан на 280 воспитанников. В здании предусмотрены планируется изостудия, компьютерный и музыкальный залы, бассейн, зимний сад и детский амфитеатр.
Отметим, что Build School Project является смотр-конкурсом проектов и построек зданий детсадов и школ.
В 2021 году в конкурсе Build School Project золотой диплом в номинации «Объект нового строительства» получила школа в селе Крутой Лог. Образовательное учреждение, рассчитанное на 225 человек, построили по нацпроекту «Жильё и городская среда».