Праздник не приходит: грузовик с ёлочными украшениями сломался на пути в Белгород

Утром 12 декабря на федеральной трассе «Крым» сломалась «Газель». В машине были ёлочные украшения, которые водитель должен был привезти из Краснодара в Белгород.
Мужчина попытался справиться с поломкой самостоятельно, но у него не получилось. На помощь пришли белгородские автоинспекторы, находившиеся неподалёку на службе.
После безуспешных попыток починить автомобиль сотрудники ГИБДД вызвали эвакуатор, а мужчине предложили горячий чай, чтобы тот согрелся. Грузовик в итоге отправили на станцию техобслуживания в Белгороде. Водитель в свою очередь поблагодарил автоинспекторов за неравнодушие.
Ранее в Белгороде автоинспекторы помогли потушить салон машины 61-летнего водителя УАЗа. Они вызвали пожарных и попытались ликвидировать возгорание, которое произошло из-за замыкания электропроводки.