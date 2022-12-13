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Праздник не приходит: грузовик с ёлочными украшениями сломался на пути в Белгород

Сегодня, 08:06
Фото: УМВД России по Белгородской области

Грузовик с ёлочными украшениями сломался на пути в Белгород

«Газель» везла игрушки в областной центр из Краснодара, однако на трассе «Крым» машина сломалась. После неудачных попыток починить автомобиль белгородские автоинспекторы вызвали эвакуатор и угостили мужчину горячим чаем, рассказали в пресс-службе УМВД.

Утром 12 декабря на федеральной трассе «Крым» сломалась «Газель». В машине были ёлочные украшения, которые водитель должен был привезти из Краснодара в Белгород.

Мужчина попытался справиться с поломкой самостоятельно, но у него не получилось. На помощь пришли белгородские автоинспекторы, находившиеся неподалёку на службе.

После безуспешных попыток починить автомобиль сотрудники ГИБДД вызвали эвакуатор, а мужчине предложили горячий чай, чтобы тот согрелся. Грузовик в итоге отправили на станцию техобслуживания в Белгороде. Водитель в свою очередь поблагодарил автоинспекторов за неравнодушие.

Ранее в Белгороде автоинспекторы помогли потушить салон машины 61-летнего водителя УАЗа. Они вызвали пожарных и попытались ликвидировать возгорание, которое произошло из-за замыкания электропроводки.

Видео: УМВД России по Белгородской области
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