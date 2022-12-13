Праздник не приходит: грузовик с ёлочными украшениями сломался на пути в Белгород

После безуспешных попыток починить автомобиль сотрудники ГИБДД вызвали эвакуатор, а мужчине предложили горячий чай, чтобы тот согрелся. Грузовик в итоге отправили на станцию техобслуживания в Белгороде. Водитель в свою очередь поблагодарил автоинспекторов за неравнодушие.