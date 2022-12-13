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Пожарные спасли 73-летнего белгородца из вспыхнувшей летней кухни

Сегодня, 13:20
Фото: ГУ МЧС России по Белгородской области
Происшествие случилось накануне в Вейделевском районе. Всего же за минувшие сутки в областном МЧС зарегистрировали шесть сообщений о пожарах.
Сюжет
Пожар

В хуторе Орлов Вейделевского района 12 декабря вспыхнула летняя кухня на территории частного домовладения. Огонь повредил вещи, мебель, стены и потолок всего строения.

Пострадал 73-летний мужчина. Спасателям удалось достать его из огня. Мужчину госпитализировали. Предварительная причина возгорания — нарушение правил использования печного отопления.

Всего в Белгородской области за последние сутки потушили шесть возгораний.

За прошедшую неделю региональные службы МЧС выезжали на тушение пожаров 42 раза. От огня погибли две женщины, одного мужчину удалось спасти.

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#София Чугай#Происшествия#Белгородская область#Пожар#Спасение#МЧС
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