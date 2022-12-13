Пожарные спасли 73-летнего белгородца из вспыхнувшей летней кухни

В хуторе Орлов Вейделевского района 12 декабря вспыхнула летняя кухня на территории частного домовладения. Огонь повредил вещи, мебель, стены и потолок всего строения.
Пострадал 73-летний мужчина. Спасателям удалось достать его из огня. Мужчину госпитализировали. Предварительная причина возгорания — нарушение правил использования печного отопления.
Всего в Белгородской области за последние сутки потушили шесть возгораний.
За прошедшую неделю региональные службы МЧС выезжали на тушение пожаров 42 раза. От огня погибли две женщины, одного мужчину удалось спасти.