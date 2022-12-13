Посты Бабина, политическое убежище и скандальную книгу обсуждали белгородцы

Посты Бабина
Пожилой белгородец Владимир Бабин не понесёт наказания за свои скандальные посты. В УМВД по региону утверждают, что не нашли в его словах состава преступления. В связи с этим полиция отказалась возбуждать уголовное дело.
При этом заявления на блогера написали не менее девяти человек. Причиной послужили высказывания Бабина, где он обвинил нескольких авторов тг-каналов в «в сотрудничестве с нацистами», а пленных военнослужащих назвал предателями и призвал не помогать их семьям.
Политическое убежище в США
Белгородский священнослужитель отец Феодор запросил политическое убежище в США из-за своей позиции по СВО. В мае 2022 года Феодор Шумских вместе с семьёй тайно уехал из России. До этого он неоднократно получал запрет на священнослужение.
Один из родственников священника рассказал, что отец Феодор в США преподносится «чуть ли ни как гонимый исповедник-миротворец за свою позицию к СВО, да и в целом к политическому строю в нашей стране». В епархии же отметили, что мужчина ни разу публично не высказывался на эту тему.
Экспертиза по скандальной книге
«Евангелие от Елизаветы», из-за которого судят белгородских депутатов, прошло первую экспертизу. Книгу через суд пытаются признать экстремистской. Исследование проводили в лаборатории судебной лингвистической экспертизы ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России.
Первая экспертиза не обнаружила в книге признаков экстремизма, несмотря на «нелестный образ иудейской элиты». Специалисты считают, что в «Евангелие…» не возбуждают никакой ненависти к определённым группам лиц. Теперь скандальной литературе предстоит ещё одна проверка, на этот раз — судебная.