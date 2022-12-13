Посты Бабина, политическое убежище и скандальную книгу обсуждали белгородцы

Один из родственников священника рассказал, что отец Феодор в США преподносится «чуть ли ни как гонимый исповедник-миротворец за свою позицию к СВО, да и в целом к политическому строю в нашей стране». В епархии же отметили, что мужчина ни разу публично не высказывался на эту тему.