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Посты Бабина, политическое убежище и скандальную книгу обсуждали белгородцы

Сегодня, 16:00
Фото: Bel.ru
В постах блогера Владимира Бабина не нашли состава преступления, белгородский священнослужитель попросил политическое убежище, а по книге, из-за которой судят депутатов, провели первую экспертизу.

Посты Бабина

Пожилой белгородец Владимир Бабин не понесёт наказания за свои скандальные посты. В УМВД по региону утверждают, что не нашли в его словах состава преступления. В связи с этим полиция отказалась возбуждать уголовное дело.

При этом заявления на блогера написали не менее девяти человек. Причиной послужили высказывания Бабина, где он обвинил нескольких авторов тг-каналов в «в сотрудничестве с нацистами», а пленных военнослужащих назвал предателями и призвал не помогать их семьям.

Белгородский блогер Владимир Бабин не понесёт наказания за скандальные посты
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Политическое убежище в США

Белгородский священнослужитель отец Феодор запросил политическое убежище в США из-за своей позиции по СВО. В мае 2022 года Феодор Шумских вместе с семьёй тайно уехал из России. До этого он неоднократно получал запрет на священнослужение.

Один из родственников священника рассказал, что отец Феодор в США преподносится «чуть ли ни как гонимый исповедник-миротворец за свою позицию к СВО, да и в целом к политическому строю в нашей стране». В епархии же отметили, что мужчина ни разу публично не высказывался на эту тему.

Белгородский священник попросил политическое убежище в США из-за позиции по СВО
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Экспертиза по скандальной книге

«Евангелие от Елизаветы», из-за которого судят белгородских депутатов, прошло первую экспертизу. Книгу через суд пытаются признать экстремистской. Исследование проводили в лаборатории судебной лингвистической экспертизы ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России.

Первая экспертиза не обнаружила в книге признаков экстремизма, несмотря на «нелестный образ иудейской элиты». Специалисты считают, что в «Евангелие…» не возбуждают никакой ненависти к определённым группам лиц. Теперь скандальной литературе предстоит ещё одна проверка, на этот раз — судебная.

Моностон и инопланетные евреи: первая экспертиза скандальной белгородской книги
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