Подвел подрядчик: спортшколу на микро в Старом Осколе не откроют

Нарекания к качеству и скорости работы к подрядчику были на протяжении всего периода сотрудничества с фирмой. Завершить капремонт должны были 23 октября. Об этом ранее сообщал руководитель Старооскольского округа Андрей Чесноков в телеграм-канале. Сейчас муниципалитет ведёт претензионно-исковую работу в отношении организации, выполняющей подряд на данном объекте.