Подвел подрядчик: спортшколу на микро в Старом Осколе не откроют

Нарекания к качеству и скорости работы к подрядчику были на протяжении всего периода сотрудничества с фирмой. Завершить капремонт должны были 23 октября. Об этом ранее сообщал руководитель Старооскольского округа Андрей Чесноков в телеграм-канале. Сейчас муниципалитет ведёт претензионно-исковую работу в отношении организации, выполняющей подряд на данном объекте.
Старооскольский глава доложил Вячеславу Гладкову, что до финишного обновления тренировочного пространства осталось 17% от общего объема. Не успели отремонтировать модуль стадиона, раздевалки, выполнить уличное освещение и покрыть резиновой крошкой стадион. Из-за погодных условий делать всё зимой нецелесообразно.
«Давайте в рамках действующего законодательства найдем выход и завершим ремонт. Если технологически работы сейчас нельзя выполнить, нужно переносить их на весенний период», — сказал губернатор Вячеслав Гладков.
Напомним, что на обновление стадиона «Спартак» выделялось более 60 млн рублей. Проводили реконструкцию спортивных площадок, административного здания, трибуны. Предстояло сделать освещение, чтобы тренироваться комфортно было и в вечернее время. Кроме того, должны были обновить старое покрытие, которое прослужило уже почти 12 лет.