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Подвел подрядчик: спортшколу на микро в Старом Осколе не откроют

Сегодня, 07:44
Фото: 1MI
Ремонт стадиона стадион «Спартак» в юго-западной части Старого Оскола вынуждены перенести на следующий год. Планы по открытию спортивного объекта для футболистов сорвала подрядная организация. Об этом курирующее строительное направление ведомство доложило на оперативном совещании губернатору.

Нарекания к качеству и скорости работы к подрядчику были на протяжении всего периода сотрудничества с фирмой. Завершить капремонт должны были 23 октября. Об этом ранее сообщал руководитель  Старооскольского округа Андрей Чесноков в телеграм-канале. Сейчас муниципалитет ведёт претензионно-исковую работу в отношении организации, выполняющей подряд на данном объекте.

Старооскольский глава доложил Вячеславу Гладкову, что до финишного обновления  тренировочного пространства осталось 17% от общего объема.  Не успели отремонтировать модуль стадиона, раздевалки, выполнить уличное освещение и  покрыть  резиновой крошкой стадион. Из-за погодных условий делать всё зимой нецелесообразно.

«Давайте в рамках действующего законодательства найдем выход и завершим ремонт. Если технологически работы сейчас нельзя выполнить, нужно переносить их на  весенний период», — сказал губернатор Вячеслав Гладков.

Напомним, что на обновление стадиона «Спартак» выделялось более 60 млн рублей. Проводили реконструкцию спортивных площадок, административного здания, трибуны.  Предстояло сделать освещение, чтобы тренироваться комфортно было и в вечернее время. Кроме того, должны были обновить старое покрытие, которое прослужило уже почти 12 лет.

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