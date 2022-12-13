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Под Воронежем произошло смертельное ДТП с участием белгородца на грузовике

Сегодня, 13:37
Фото: УМВД России по Воронежской области
Столкнулись «Лада Приора» и DAF. Жительница Воронежской области, которая была за рулём легковушки, скончалась до приезда медиков. Обстоятельства аварии выясняются, сообщили в УМВД соседнего региона.
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ДТП

Вечером 12 декабря в Воронежской области столкнулись «Лада Приора» и DAF. Авария произошла на трассе Воронеж — Луганск в Каменском районе.

За рулём легковушки была 33-летняя местная жительница. По предварительным данным, она выехала на встречку, где и столкнулась с грузовиком, которым управлял 52-летний белгородец.

Женщина скончалась до приезда бригады скорой помощи. Подробности произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области белгородец на «Газели» сбил насмерть 56-летнего местного жителя. По предварительной информации, мужчина шёл в попутном направлении по краю дороги.

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