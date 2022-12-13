Под Воронежем произошло смертельное ДТП с участием белгородца на грузовике

Вечером 12 декабря в Воронежской области столкнулись «Лада Приора» и DAF. Авария произошла на трассе Воронеж — Луганск в Каменском районе.
За рулём легковушки была 33-летняя местная жительница. По предварительным данным, она выехала на встречку, где и столкнулась с грузовиком, которым управлял 52-летний белгородец.
Женщина скончалась до приезда бригады скорой помощи. Подробности произошедшего устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Воронежской области белгородец на «Газели» сбил насмерть 56-летнего местного жителя. По предварительной информации, мужчина шёл в попутном направлении по краю дороги.