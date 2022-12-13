Почему белгородцам долго не приходят выплаты за ранение

Белгородка пожаловалась, что попала под обстрел и была ранена в Шебекино ещё 22 октября, с тех пор сменила уже четыре больницы, до сих пор лечится в стационаре и две недели назад написала заявление на выплату, но денег до сих пор нет.
Вячеслав Гладков ответил, что деньги женщине выплатят на следующей неделе. Столь долгий срок объясняется тем, что по каждому случаю ранения мирного жителя должно быть заключение медицинской комиссии о степени тяжести состояния пострадавшего.
В случае с белгородкой врачи установили состояние средней тяжести, поэтому деньги она обязательно получит.
Напомним, раненным при обстрелах жителям Белгородской области выплачивают по 500 тысяч рублей, она полагается гражданам с ранениями средней и тяжёлой степени. Такую же сумму получил и 9-летний ребёнок, в руках которого взорвался дрон. На лечение мальчика отправили в Москву. А мобилизованным, решившим вступить в брак перед отправкой в зону СВО, подарили по 100 тысяч рублей, таких в регионе набралось 103.