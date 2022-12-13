Около 145 млн записей о застрахованных в ОМС собрали в едином регистре

К указанной дате обмен информацией сосредоточится только в едином регистре застрахованных в ОМС, сообщает interfax.ru. ФОМС вместе с цифровым полисом ОМС 1 декабря 2022 года запустил единый регистр застрахованных, где сейчас около 145 миллионов записей.
Время регионам дано для того, чтобы они наладили прямой обмен данными между медучреждениями, территориальными фондами ОМС и единым регистром без участия территориальных сегментов ГИС ОМС. Пока такую техническую возможность имеют не все. Планируется, что новая система улучшит качество информационного обмена данными для учета и оплаты медицинской помощи по ОМС, а также для перехода на электронные полисы в полном масштабе.
“Переходный период эксплуатации региональных систем территориальных фондов не влияют на функционирование единого регистра застрахованных лиц в целом. Межведомственное взаимодействие между всеми участниками системы ОМС реализуется в соответствии с законодательством в сфере ОМС”, – сказал председатель ФОМС Илья Баланин. Он также добавил, что продолжает действовать и не требует замены ранее выданный пластиковый или бумажный полис. Помимо этого, страховые медицинские организации с 1 декабря 2022 года выдают застрахованным россиянам и полисы в форме выписки из единого регистра застрахованных лиц, где в том числе содержится штрихкод.
Вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов подтвердил, что застрахованным в ОМС не нужно срочно менять полисы старого образца, добавив, что страховщики при этом консультируют застрахованных и разъясняют новый порядок получения полиса в форме выписки из ЕРЗ. Кузнецов подчеркнул: это делают для того, чтобы введение цифрового полиса ОМС было для россиян максимально комфортным.
Как стало известно ранее, жители РФ, застрахованные в системе ОМС и актуализировавшие данные об удостоверяющих личность документах, с 1 декабря 2022 года получили право оформить цифровой полис ОМС.