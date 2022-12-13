Около 145 млн записей о застрахованных в ОМС собрали в едином регистре

“Переходный период эксплуатации региональных систем территориальных фондов не влияют на функционирование единого регистра застрахованных лиц в целом. Межведомственное взаимодействие между всеми участниками системы ОМС реализуется в соответствии с законодательством в сфере ОМС”, – сказал председатель ФОМС Илья Баланин. Он также добавил, что продолжает действовать и не требует замены ранее выданный пластиковый или бумажный полис. Помимо этого, страховые медицинские организации с 1 декабря 2022 года выдают застрахованным россиянам и полисы в форме выписки из единого регистра застрахованных лиц, где в том числе содержится штрихкод.