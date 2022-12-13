Новый цифровой сервис поможет водителям СГОКа эффективнее управлять автосамосвалами

Цифровой советчик с помощью звуковых подсказок рекомендует водителю оптимальный режим вождения на конкретном участке дороги. Для этого автосамосвалы оборудованы датчиками, которые передают данные о расходе топлива, загрузке, ускорении и торможении. В программу также поступают метеоданные и геолокация – местоположение самосвала в карьере. Сервис аккумулирует все данные, накладывает их на карту маршрута с профилем дороги и моделирует оптимальный режим движения.