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Новый цифровой сервис поможет водителям СГОКа эффективнее управлять автосамосвалами

Сегодня, 16:58
Фото: Стойленский ГОК
На Стойленском ГОКе (входит в Группу НЛМК) внедряют цифровой сервис, который поможет водителям работать в карьере максимально эффективно независимо от квалификации. Цифровое решение позволит экономить до 7% на расходе топлива, увеличить пробег шин, а также снизить воздействие на окружающую среду.

Цифровой советчик с помощью звуковых подсказок рекомендует водителю оптимальный режим вождения на конкретном участке дороги. Для этого автосамосвалы оборудованы датчиками, которые передают данные о расходе топлива, загрузке, ускорении и торможении. В программу также поступают метеоданные и геолокация – местоположение самосвала в карьере. Сервис аккумулирует все данные, накладывает их на карту маршрута с профилем дороги и моделирует оптимальный режим движения.

Датчиками оборудованы 10 большегрузных самосвалов. Всего автопарк СГОКа насчитывает 36 машин. Из них 11 единиц – 220-240-тонные БелАЗ и Caterpillar, остальные 130-тонные БелАЗы.

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#Кристина Семенчук#Технологии#Белгородская область#Стойленский ГОК#Самосвал#Управление
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