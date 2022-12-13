Мобилизованному из Старого Оскола задерживают выплату средней зарплаты

До того как отправиться в зону спецоперации на Украину супруг работал на муниципальном предприятии «Зеленстрой». По словам женщины, обещанных денег она не получала. Об этом обеспокоенная оскольчанка рассказала Андрею Чеснокову в ходе ежедневного общения в соцсети.

Градоуправленец прояснил ситуацию у руководителя «Зеленстроя», который доложил, что зарплата призванному работнику сохранена, часть перечислена. Следующие платежи поступят на карту в ближайшее время.

«С руководителем предприятия мы на связи. За ноябрь выплата была произведена. Следующая будет за декабрь. Ожидайте поступления на карту», - успокоил жену мобилизованного земляка старооскольский глава.

Ранее мы писали о том, что в регионе выплаты военнослужащим, за которыми сохранилась работа, приходят с некоторой задержкой.

Ситуация на контроле у руководства области и решается последовательно в зависимости от финобстановки на предприятиях.