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Мобилизованному из Старого Оскола задерживают выплату средней зарплаты

Сегодня, 12:44
Фото: 1MI
Жена старооскольца, призванного в армию в ходе мобилизации, пожаловалась руководителю округа на задержку выплаты средней зарплаты кормильца семьи.

До того как отправиться в зону спецоперации на Украину супруг работал на муниципальном предприятии «Зеленстрой». По словам женщины, обещанных денег она не получала. Об этом обеспокоенная оскольчанка рассказала Андрею Чеснокову в ходе ежедневного общения в соцсети.

Градоуправленец прояснил ситуацию у руководителя «Зеленстроя», который доложил, что зарплата призванному работнику сохранена, часть перечислена. Следующие платежи поступят на карту в ближайшее время.

«С руководителем предприятия мы на связи. За ноябрь выплата была произведена. Следующая будет за декабрь. Ожидайте поступления на карту», - успокоил  жену мобилизованного земляка старооскольский глава.

Ранее мы писали о том, что в регионе выплаты военнослужащим, за которыми сохранилась работа, приходят с некоторой задержкой.

Ситуация на контроле у руководства области и решается последовательно в зависимости от финобстановки на предприятиях.

 
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#Татьяна Панарина#Операция на Украине#Старый Оскол#Новости Старого Оскола#Сохранение средней зарплаты мобилизованным#Задержка выплат мобилизованным
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