Минздрав выпустил методичку со «стоп-словами» для врачей при общении с пациентами

Не рекомендуется использовать уменьшительно-ласкательные слова, в особенности выражения «не могу» или «не можем», а также фразы-обвинения: к примеру, «что вас ещё не устраивает?». Помимо этого, теперь для врачей не существует словосочетания «ваша проблема» — его нужно заменять «нашим вопросом» или «нашей с вами ситуацией».