Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Минздрав выпустил методичку со «стоп-словами» для врачей при общении с пациентами

Сегодня, 11:39
Фото: 1MI
Федеральное ведомство разработало рекомендации для медиков о том, как правильно разговаривать с пациентами во время консультаций. В список запрещённых, например, вошли обращения «женщина» и «молодой человек, а также вопрос «что вас ещё не устраивает?», пишут «Народные новости».

Министерство здравоохранения России составило список запрещённых слов и выражений для медработников. «Стоп-слова» не рекомендуется использоваться во время дистанционных консультаций, пишет издание со ссылкой на «Коммерсант».

Так, медиков просят не произносить слова и выражения, от которых пациент почувствует безразличие. Также категорически запрещается использовать прямые или завуалированные оскорбления.

Вместо «женщина», «девушка», «молодой человек», «мужчина» медикам предлагают обращаться к пациентам по имени или на «вы».

Не рекомендуется использовать уменьшительно-ласкательные слова, в особенности выражения «не могу» или «не можем», а также фразы-обвинения: к примеру, «что вас ещё не устраивает?». Помимо этого, теперь для врачей не существует словосочетания «ваша проблема» — его нужно заменять «нашим вопросом» или «нашей с вами ситуацией».

Минздрав: прививки от ковида и гриппа можно делать одновременно, но в разные руки
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородский минздрав объяснил разницу между назальной вакциной от ковида и обычнойМинздрав: российские военные не нуждаются в лекарственных препаратахБелгородский минздрав: «Спутник V» доказал эффективность при ВИЧ
#София Чугай#Медицина#Рекомендации#Минздрав#Методичка#Общение
Подпишитесь
Игрушки из картона и льда: как отмечали Новый год в Белгороде во время войны
Сегодня, 11:26
Белгородский блогер Владимир Бабин не понесёт наказания за скандальные посты
Сегодня, 07:45
Моностон и инопланетные евреи: первая экспертиза скандальной белгородской книги
Сегодня, 12:12
Белгородский священник попросил политическое убежище в США из-за позиции по СВО
Сегодня, 07:19
В Белгородской области почтили память пятерых погибших участников СВО
Сегодня, 12:00
У белгородцев начали конфисковывать машины по новой норме законодательства
Сегодня, 09:32