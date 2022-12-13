Минздрав выпустил методичку со «стоп-словами» для врачей при общении с пациентами

Министерство здравоохранения России составило список запрещённых слов и выражений для медработников. «Стоп-слова» не рекомендуется использоваться во время дистанционных консультаций, пишет издание со ссылкой на «Коммерсант».
Так, медиков просят не произносить слова и выражения, от которых пациент почувствует безразличие. Также категорически запрещается использовать прямые или завуалированные оскорбления.
Вместо «женщина», «девушка», «молодой человек», «мужчина» медикам предлагают обращаться к пациентам по имени или на «вы».
Не рекомендуется использовать уменьшительно-ласкательные слова, в особенности выражения «не могу» или «не можем», а также фразы-обвинения: к примеру, «что вас ещё не устраивает?». Помимо этого, теперь для врачей не существует словосочетания «ваша проблема» — его нужно заменять «нашим вопросом» или «нашей с вами ситуацией».