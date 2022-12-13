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К белгородке с температурой 39 градусов несколько дней не приходил врач

Сегодня, 13:03
Фото: 1MI
На ситуацию пожаловалась жительница областного центра. Её мама заболела, в минувшие выходные ей вызвали врача. Однако за несколько дней визита медика так и не дождались. В ситуации теперь разберётся минздрав.

Жительница Белгорода рассказала губернатору, что к её маме, у которой высокая температура, не пришёл врач.

«Что происходит с шестой поликлиникой? У мамы температура 39, в субботу в 11 часов вызвала врача. Ни в субботу, ни в воскресенье врач не пришёл», — рассказала женщина.

Губернатор Вячеслав Гладков попросил немного времени, чтобы разобраться в ситуации.

«Министру здравоохранению Андрею Иконникову дал поручение. Обязательно окажем помощь, нужно разобраться в причине», — ответил губернатор.

Отметим, что за последнюю неделю количество заболевших ОРВИ и гриппом в Старооскольском и Губкинском горокругах выросло. Обстановка пока в пределах нормы, болеют в основном дети, которые являются источниками заражения для взрослых.

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#София Чугай#Медицина#Белгородская область#Белгород#Вячеслав Гладков#Врач#Высокая температура#Болезнь#Поликлиника
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