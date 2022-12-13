К белгородке с температурой 39 градусов несколько дней не приходил врач

Жительница Белгорода рассказала губернатору, что к её маме, у которой высокая температура, не пришёл врач.
«Что происходит с шестой поликлиникой? У мамы температура 39, в субботу в 11 часов вызвала врача. Ни в субботу, ни в воскресенье врач не пришёл», — рассказала женщина.
Губернатор Вячеслав Гладков попросил немного времени, чтобы разобраться в ситуации.
«Министру здравоохранению Андрею Иконникову дал поручение. Обязательно окажем помощь, нужно разобраться в причине», — ответил губернатор.
Отметим, что за последнюю неделю количество заболевших ОРВИ и гриппом в Старооскольском и Губкинском горокругах выросло. Обстановка пока в пределах нормы, болеют в основном дети, которые являются источниками заражения для взрослых.