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Имущество белгородского «Белого сада» снова не заинтересовало покупателей

Сегодня, 12:18
Фото: 1MI
Последние торги признали несостоявшимися. Изначально предприятие хотели продать за 700 млн рублей. В итоге цена снизилась до 253,28 млн рублей, сообщает «Абирег».

В Белгородской области в очередной раз не вышло продать обанкротившееся ООО «Белый сад». Изначально яблоневые сады и остальное имущество стоили 700 млн рублей, но цена снизилась более чем в 2,5 раза — до 253,28 млн рублей.

Как пишет издание, начальная цена на торгах в этот раз составляла 405,25 млн рублей. За месяц она снизилась, но предприятие всё равно не привлекло потенциальных покупателей.

Ранее сообщалось, что активы ООО «Белый сад» продают тремя лотами. В самый крупный входили право аренды участков, собственная недвижимость организации, системы капельного орошения, скважины, ограждения, автомобили и техника. Землю арендовали у белгородских властей. На текущий момент имущество компании находится в аренде у петербургского ООО «БалтФреш».

Напомним, по решению Арбитражного суда Белгородской области «Белый сад» признали банкротом в 2020 году. С соответствующим иском обратился банк «Возрождение», представители которого заявили о задолженности предприятия по кредитным обязательствам. Сумма иска на тот момент превысила 333 млн рублей.

Компания зарегистрирована в селе Холодное Прохоровского района в 2015 году. До 2016 года ею владело ООО ХК «Белая птица».

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Прохоровский район#Имущество#Сад#Экономика#ООО «Белый сад»
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