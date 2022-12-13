Игрушки из картона и льда: как отмечали Новый год в Белгороде во время войны

С 1918 по 1935 годы Новый год в стране считался неофициальным праздником. В семьях, где отметали Новый год и Рождество, старались это не афишировать. Празднование Нового года было разрешено в 1935 году. Жители страны начали устанавливать ёлки, устраивали гуляния, праздник перевели в статус государственного. В 1940 году сложилась традиция проводить новогодние утренники и вечера. Однако мирную жизнь вскоре сменила война.
Во время оккупации белгородцы украшали ёлки картонными игрушками.
Ёлка у нас была всегда. Во время оккупации, когда в доме стоял важный немецкий офицер, все стеклянные игрушки немцы забрали, а нам оставили только картонные.
Елена Карпова, воспоминания из книги «Белгород в воспоминаниях белгородцев».
В 1945 году интересна была не только сама ёлка, но и подготовка к ней. Во дворах белгородцы ставили сосны, украшали их цветными ледышками.
В формочку наливали подкрашенную воду и опускали ниточки петелечкой. Вода замерзала, эти украшения вешали на сосну. На солнце всё сверкало, впечатление было необыкновенное.
Светлана Романова, из книги «Белгород в воспоминаниях белгородцев».
Игрушки для ёлки делали из бумаги, марли, ваты и картона.
Многие игрушки сумели пережить войну — их зарывали в землю на огороде вместе с посудой. Было множество игрушек, бусы, настоящие свечи, конверты, завёрнутые в цветную ленту. Много было картонных, ватных, посыпанных каким-то блестящим составом.
Елена Карпова
Открытки и почтовые карточки, которые выпускали в преддверии Нового года, сочетали в себе военную и праздничную тематику.
После войны к Новому году готовились долго и тщательно. Из-за дефицита продуктов праздничный стол собирали по крупицам. Главные блюда — салат оливье, холодец и соленья. Некоторые могли себе позволить гуся или утку. В 60–70-е годы шампанское, майонез, зелёный горошек, сухую колбасу и конфеты можно было достать через знакомых продавцов. А сразу же после войны люди были рады даже сухой корочке.
В 1946 году, по словам белгородки Светланы Романовой, в отделении ЮВЖД прошёл новогодний утренник.
Концерт прошёл очень хорошо, но произошло невероятное — не появился Дед Мороз, меня уговорили стать им. Дед Мороз-железнодорожник в тяжёлой шинели, маске и валенках, в хороводе вокруг ёлки с мешком подарков, с импровизированным текстом — очень тяжёлая работа, да ещё и для девочки-подростка, но я справилась. Всё думали, что мальчик был Дедом Морозом — старалась изменить голос. Концерт начинался со спортивной пирамиды, потом обязательно песни о Сталине.
Светлана Романова
К 1951 году в школах Белгороде уже проходили новогодние вечера, появлялись Деды Морозы и Снегурочки. Актовые залы школ, училищ и техникумов были полны молодёжи.
В 1956 году новогодние ёлки начали ставить не только в домах, но и на улицах и площадях. Главную ёлку впервые установили на месте современного ДК «Энергомаш».
Меня захватила эта всеобщая радость, атмосфера большого праздника, неуёмной горячей юности. Мимо меня в танце проплывали пары. Красивые, весёлые, нарядные. Ради этого счастья были страшные бои, падали рядом скошенные смертью мои товарищи. Истекая кровью, лежал и я в тылу врага. Всё это — во имя жизни. Научить детей крепко и свято хранить память о прошлом, очень любить свою Родину — разве это не тоже продолжение боя, который я начал в 1941 году?
Николай Лукинов, герой Советского Союза («Белгородская правда», 1965 год)
Новому году начали посвящать лыжные пробеги и хоккейные состязания.
Напомним, что в настоящий момент Белгород продолжает готовиться к Новому году. В центре города уже нарядили ёлку и украсили Соборную площадь. Также в Белгороде установили более 100 световых иллюминаций. Кроме того, на площади установили горку.