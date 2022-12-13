Игрушки из картона и льда: как отмечали Новый год в Белгороде во время войны

С 1918 по 1935 годы Новый год в стране считался неофициальным праздником. В семьях, где отметали Новый год и Рождество, старались это не афишировать. Празднование Нового года было разрешено в 1935 году. Жители страны начали устанавливать ёлки, устраивали гуляния, праздник перевели в статус государственного. В 1940 году сложилась традиция проводить новогодние утренники и вечера. Однако мирную жизнь вскоре сменила война.