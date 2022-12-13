Глава ФСБ рассказал об участившихся попытках терактов в приграничных регионах РФ

Как отметил Бортников, исполнителями большей части указанных преступлений были члены украинских вооружённых формирований и лица, которые действовали по заданиям СБУ. Также глава ФСБ заявил, что в Россию не дали заехать более чем 1 тыс. человек, причастных к террористической деятельности.