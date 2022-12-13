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Глава ФСБ рассказал об участившихся попытках терактов в приграничных регионах РФ

Сегодня, 12:13
Фото: 1MI
Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что в приграничных районах участились попытки совершения терактов. Правоохранительным органам удалось пресечь 64 террористических акта, пишет РБК.
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СВО

Глава ФСБ Александр Бортников заявил, что в приграничных районах участились попытки совершения терактов. Правоохранители пресекли 123 преступления террористической направленности, в том числе 64 теракта.

Как отметил Бортников, исполнителями большей части указанных преступлений были члены украинских вооружённых формирований и лица, которые действовали по заданиям СБУ. Также глава ФСБ заявил, что в Россию не дали заехать более чем 1 тыс. человек, причастных к террористической деятельности.

По статистике в Белгородской области на 213% выросло количество преступлений с использованием оружия или боеприпасов. Данные за десять месяцев текущего года ранее привели в МВД РФ.

В Белгородской области совершили на 213% больше преступлений с оружием и боеприпасами
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#Наталья Корявых#ФСБ#Оружие#Боеприпас#Происшествия#СВО#Теракт#Приграничные регионы
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