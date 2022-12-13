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Гладков рассказал о формате утренников в Белгородской области

Сегодня, 09:59
Фото: 1MI
В приграничных районах, Белгороде и Яковлевском горокруге массового праздника не будет — только в масштабе класса или группы. Об этом губернатор рассказал на своей странице в соцсети.

Глава региона Вячеслав Гладков рассказал, в каком формате пройдут утренники перед Новым годом в Белгородской области. В 11 муниципалитетах массового праздника не будет.

В масштабах классов или групп мероприятия проведут в девяти приграничных районах, Белгороде и Яковлевском горокруге. Как отметил губернатор, главная задача — обеспечить безопасность детей.

Также чиновник уточнил, что по школам и детсадам начали развозить сладкие подарки — всего 150 тыс. штук. На каждого ребёнка приходится по 2 кг сладостей.

Накануне стало известно, что в 17 районах области детей обделили с подарками. В некоторых муниципалитетах пакеты со сладостями весили вдвое меньше, чем планировалось изначально.

Как пройдут новогодние утренники в белгородских детсадах и школах
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#Наталья Корявых#Общество#Новый год#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Подарки#Приграничье#Дети#Начальная школа#Детсад#Утренники
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