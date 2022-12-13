Гладков рассказал о формате утренников в Белгородской области

Глава региона Вячеслав Гладков рассказал, в каком формате пройдут утренники перед Новым годом в Белгородской области. В 11 муниципалитетах массового праздника не будет.
В масштабах классов или групп мероприятия проведут в девяти приграничных районах, Белгороде и Яковлевском горокруге. Как отметил губернатор, главная задача — обеспечить безопасность детей.
Также чиновник уточнил, что по школам и детсадам начали развозить сладкие подарки — всего 150 тыс. штук. На каждого ребёнка приходится по 2 кг сладостей.
Накануне стало известно, что в 17 районах области детей обделили с подарками. В некоторых муниципалитетах пакеты со сладостями весили вдвое меньше, чем планировалось изначально.