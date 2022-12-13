Эксперт Гришин: Цифровой полис ОМС повысит прозрачность системы здравоохранения

Система здравоохранения благодаря новшеству станет более прозрачной и эффективной, заявили аналитики. Доктор экономических наук и кандидат медицинских наук Владимир Гришин, руководитель АО «Мосэкспертиза», указал на то, что современный мир довольно уверенно движется в сторону развития цифровых технологий, пишет newizv.ru.
«Полисы имеются у каждого гражданина нашей страны. Только раньше их обязательно нужно было носить с собой и предъявлять в виде бумажного носителя, - подчеркнул Гришин. - Сейчас при обращении в медицинское учреждение, включая частные медицинские клиники, потребуется только паспорт».
Для получения цифровых полисов застрахованным в системе обязательного медицинского страхования (ОМС) гражданам необходимо теперь только определиться со страховой медицинской организацией. По словам председателя ФОМС Ильи Баланина, полисы ОМС, которые были оформлены ранее на материальных носителях, будут действительными, то есть в замене они не нуждаются.
Научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шупло проинформировала, в свою очередь, о том, что с появлением цифровых полисов ОМС заметно ускорятся процессы заполнения всей необходимой документации и существенно сократится риск возможных ошибок. Кроме того, в значительной степени упростится процесс обмена данными.
Шупло перечислила такие главные цели новшества, как консолидация в едином реестре сведений о пациентах, которым медицинская помощь предоставляется как на федеральном, так и на региональном уровнях, повышение прозрачности и эффективности национальной системы здравоохранения и оптимизация бюджета.
Номера цифровых полисов привязаны к личной информации россиян и всех лиц, которые вправе получать полиса ОМС на территории государства. Доступ к этим данным будет предоставлен всем медицинским организациям, функционирующим в системе ОМС.
Сведения о всех новорожденных будут автоматически включать в регистр застрахованных лиц при выдаче свидетельств о рождении органами ЗАГС. Лица, получившие гражданство РФ, также в автоматическом режиме будут включены в регистр на основании данных, предоставляемых органами внутренних дел. Все остальные граждане, которые хотят получить цифровой полис, должны обратиться сразу с двумя заявлениями – о выборе медицинской страховой структуры, а также о включении в регистр и о выдаче нового полиса ОМС.