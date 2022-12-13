Эксперт Гришин: Цифровой полис ОМС повысит прозрачность системы здравоохранения

Сведения о всех новорожденных будут автоматически включать в регистр застрахованных лиц при выдаче свидетельств о рождении органами ЗАГС. Лица, получившие гражданство РФ, также в автоматическом режиме будут включены в регистр на основании данных, предоставляемых органами внутренних дел. Все остальные граждане, которые хотят получить цифровой полис, должны обратиться сразу с двумя заявлениями – о выборе медицинской страховой структуры, а также о включении в регистр и о выдаче нового полиса ОМС.