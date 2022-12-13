Доказать вину невозможно: кто разрушает дорогу в белгородском селе?

Как рассказала местная жительница Ольга, проблемы с асфальтом в селе начались в апреле, когда мусор стал вывозить ЦЭБ. Ранее вывозом отходов занимался «Экотранс». Люди обращались в местную администрацию и просили поставить мусорный бак в начале улицы, чтобы мусоровоз не ездил по селу, поскольку асфальт разрушается. Ольга добавила, что сейчас там уже сложно проехать даже на легковом автомобиле.
Журналисты «Бел.Ру» направили официальный запрос в администрацию Корочанского района и ЦЭБ. В ЦЭБ нам ответили, что вывоз мусора с территории села Сафоновка Корочанского района осуществляется с 1 августа 2021 года региональным оператором по обращению с ТКО. При этом оплата за вывоз мусора до 1 августа местным жителям не начислялась.
Мусор с территории села вывозят два раза в неделю (по вторникам и пятницам) бестарным методом (без накопления ТКО и крупногабаритных отходов на контейнерных площадках). В настоящее время там работает мусоровоз ЦЭБ. До 1 февраля 2022 года мусор вывозило транспортное средство «Экотранса».
В ЦЭБ добавили, что местные жители села Сафоновка и глава Корочанского района не обращались к ним по вопросу разрушения асфальта после работы мусоровоза.
Не зафиксировано ни одного обращения, жалобы от жителей села Сафоновка, в том числе письменных, поступающих через официальный сайт регионального оператора и в социальных сетях. На горячую линию ООО «ЦЭБ» от жителей села Сафоновка обращений и жалоб также не поступало.
Из ответа ЦЭБ
В администрации Корочанского района редакции «Бел.Ру» ответили, что жители села Сафоновка обращались в администрацию Алексеевского сельского поселения в августе 2022 года с просьбой установить мусорный контейнер. Был проведён сход граждан, но жители не согласились с местом расположения контейнера, в результате чего «место было неопределённо».
Что касается разрушения асфальта, в администрации ответили, что в процессе эксплуатации дорога в селе Сафоновка регулярно подвергается воздействию многократно повторяющихся нагрузок от проезжающего транспорта. Также на дорожное полотно влияют погодно-климатические условия (отрицательная температура, снег, дождь и др.) и грунтово-гидрологические факторы, что со временем приводит к возникновению в слоях дорожной одежды и земляном полотне различных напряжений и деформаций.
Постепенно накапливаясь, такие напряжения и деформации приводят к разрушению дорожной одежды и появлению на поверхности дороги различных дефектов в виде трещин, выбоин, провалов, колейности, наплывов в асфальтированном покрытии и др.
Из ответа администрации Корочанского района
Чтобы отремонтировать дорогу, в 2023 году местные власти планируют разработать сметную документацию и включить полотно в программу дорожных работ по Корочанскому району при наличии источников финансирования.
Установить вину компании, занимающейся вывозом мусора, не представляется возможным ввиду того, что на разрушение дорожного полотна влияет совокупность факторов, указанных выше.
Из ответа администрации Корочанского района