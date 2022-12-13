Доказать вину невозможно: кто разрушает дорогу в белгородском селе?

Как рассказала местная жительница Ольга, проблемы с асфальтом в селе начались в апреле, когда мусор стал вывозить ЦЭБ. Ранее вывозом отходов занимался «Экотранс». Люди обращались в местную администрацию и просили поставить мусорный бак в начале улицы, чтобы мусоровоз не ездил по селу, поскольку асфальт разрушается. Ольга добавила, что сейчас там уже сложно проехать даже на легковом автомобиле.