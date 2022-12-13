Детский омбудсмен при президенте РФ поможет белгородским детям с летним отдыхом

Как отметила Львова-Белова, дети, которые находятся на приграничных территориях, страдают от всего происходящего. Им необходима психологическая поддержка, перезагрузка, отдых.
Отдельная задача — развитие оздоровительного детского отдыха для ребятишек, которые находятся на приграничных территориях. Я буду сейчас делать всё, чтобы включать это в федеральные программы, в разные образовательные, интеграционные лагеря, которые мы проводим для детей с новых территорий, для того, чтобы ребята из Белгородской области почувствовали фундамент под ногами и могли дальше развиваться.
Мария Львова-Белова
Глава региона Вячеслав Гладков добавил, что помочь детям с отдыхом — большая проблема.
Порядка 100 тысяч детей у нас живут в приграничных территориях. В этом году у нас были проблемы, что многие лагеря были закрыты. На следующий год мы потенциально готовимся к тому, что они также будут закрыты. Детям нужно отдыхать. Мы без федеральной поддержки не справимся. Этот вопрос нужно поднимать сейчас. Дети есть во всех регионах. Новых лагерей не построят. Хотя мы тоже надеемся, что наша «Бригантина» в Евпатории заработает с начала лета, и мы начнём возить туда детей.
Вячеслав Гладков