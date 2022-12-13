Дефицит бюджета Белгородской области оказался самым высоким в стране

Ожидается, что в ряде регионов, в том числе и Белгородской области, применят практику привлечения средств на фондовом рынке. К такому же способу могут прибегнуть Москва, Ярославская, Оренбургская, Кемеровская области, Якутия, Краснодарский край и ещё несколько субъектов РФ.