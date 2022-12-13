Дефицит бюджета Белгородской области оказался самым высоким в стране

Дефицит бюджета Белгородской области по итогам января-октября 2022 года оказался самым высоким в России. Как следует из данных регулятора, дефицит зафиксировали в 18 регионах страны.
В ЦБ уточняют, что основным источником финансирования являются бюджетные кредиты. Это позволит региону закрыть самый большой дефицит.
Ожидается, что в ряде регионов, в том числе и Белгородской области, применят практику привлечения средств на фондовом рынке. К такому же способу могут прибегнуть Москва, Ярославская, Оренбургская, Кемеровская области, Якутия, Краснодарский край и ещё несколько субъектов РФ.
Ранее сообщалось, что дефицит бюджета региона в следующем году может достичь 16,9 млрд рублей. Предполагается, что доходы превысят 115 млрд рублей, а расходы составят 132 млрд рублей.
Напомним, в конце октября депутаты облдумы сообщили о предполагаемых размерах госдолга Белгородской области. По состоянию на 1 января 2023 года он составит 31 млрд рублей.