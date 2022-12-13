Часть долей компании Жернового через «дочки» выкупила госкорпорация «Росатом»

Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», часть доли белгородской фирмы «Городские технологии», которая ранее единолично принадлежала Фёдору Жерновому, с 2 декабря перешли двум фирмам из Москвы. 74,9% доли в УК стали принадлежать компании «Цифровые платформы и решения умного города». Ещё 0,10% доли в УК теперь числится за АО «РИР». Что касается Фёдора Жернового, ему теперь принадлежит 25% компании.