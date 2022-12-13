Часть долей компании Жернового через «дочки» выкупила госкорпорация «Росатом»

Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», часть доли белгородской фирмы «Городские технологии», которая ранее единолично принадлежала Фёдору Жерновому, с 2 декабря перешли двум фирмам из Москвы. 74,9% доли в УК стали принадлежать компании «Цифровые платформы и решения умного города». Ещё 0,10% доли в УК теперь числится за АО «РИР». Что касается Фёдора Жернового, ему теперь принадлежит 25% компании.
Компания «Цифровые платформы и решения умного города» из Москвы принадлежит фирме «Атомэнергопром», которой, в свою очередь, владеет госкорпорация «Росатом». А организация «РИР» является собственностью двух предприятий — ПАО «ППГХО» и АО «ЧМЗ», которые через ряд совладельцев также принадлежат «Росатому».
Что касается фирмы «Городские технологии», она работает в Белгороде с 2017 года и занимается вспомогательной деятельностью, которая связана с автомобильным транспортом. Руководитель — Фёдор Жерновой. Головная компания — «Цифровые платформы и решения умного города». По итогам 2021 года чистая прибыль фирмы составила 123 тысячи рублей.