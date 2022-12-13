Бизнесмен Демин продал все акции футбольного клуба «Борнмут»

Российский бизнесмен Максим Демин продал все свои акции футбольного клуба «Борнмут» компании Cannae Holdings Inc из США. Ее глава Билл Фоули уже владеет клубом НХЛ «Вегас Голден Найтс», сообщает «Советский спорт» со ссылкой на сайт британской команды.