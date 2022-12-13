Бизнесмен Демин продал все акции футбольного клуба «Борнмут»

Российский бизнесмен Максим Демин продал все свои акции футбольного клуба «Борнмут» компании Cannae Holdings Inc из США. Ее глава Билл Фоули уже владеет клубом НХЛ «Вегас Голден Найтс», сообщает «Советский спорт» со ссылкой на сайт британской команды.
Теперь компании принадлежат 50,1% всех акций клуба. Помимо ее в сделке приняли участие миноритарные акционеры, которыми стали актер и продюсер Майкл Джордан и продюсер Нулла Саркер. Сделка ратифицирована Английской премьер-лигой.
Напомним, что Демин владел командой с 2011 года.