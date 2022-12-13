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Белгородцы требуют закончить ремонт пострадавших ещё в сентябре при обстреле домов

Сегодня, 09:56
Фото: 1MI

Жители Валуек требуют восстановить разрушенные обстрелом ещё в сентябре дома

О проблемах с восстановлением губернатору Гладкову рассказала жительница региона. Она сообщила, что дома не ремонтируют. Чиновник с женщиной не согласился.

Белгородка пожаловалась губернатору Вячеславу Гладкову на то, что дома в Валуйках после сентябрьского обстрела не восстанавливают. Глава региона с ней не согласился.

Как заявил губернатор, уже имеются расписки от 43 собственников. Тем не менее Гладков согласился с тем, что работы должны выполнять быстрее. Чиновник дал две недели на ремонт остальных 44 квартир, пострадавших от обстрела.

С аналогичным вопросом белгородцы обращались к главе горокруга Алексею Дыбову. Он сказал, что работы по ремонту кровли, замене окон проводятся.

Напомним, Валуйки попали под обстрел 16 сентября. Тогда погиб один человек, пострадали ещё двое. Восемь домов, получивших повреждения после атаки ВСУ, восстановлению не подлежали.

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