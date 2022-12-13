Белгородцы требуют закончить ремонт пострадавших ещё в сентябре при обстреле домов

Белгородка пожаловалась губернатору Вячеславу Гладкову на то, что дома в Валуйках после сентябрьского обстрела не восстанавливают. Глава региона с ней не согласился.
Как заявил губернатор, уже имеются расписки от 43 собственников. Тем не менее Гладков согласился с тем, что работы должны выполнять быстрее. Чиновник дал две недели на ремонт остальных 44 квартир, пострадавших от обстрела.
С аналогичным вопросом белгородцы обращались к главе горокруга Алексею Дыбову. Он сказал, что работы по ремонту кровли, замене окон проводятся.
Напомним, Валуйки попали под обстрел 16 сентября. Тогда погиб один человек, пострадали ещё двое. Восемь домов, получивших повреждения после атаки ВСУ, восстановлению не подлежали.