Белгородцы просят провести учения по спуску в подвалы в случае ЧС

Белгородец обратился к губернатору Вячеславу Гладкову с просьбой провести проверку в областном центре, которая выявит готовность жителей, а также состояние укрытий на случай ЧС. Мужчина привёл в пример учения, которые состоялись недавно в Волоконовском районе.
«Ждём учения на проспекте Славы, 52. Вопросов очень много», — говорит белгородец.
Вячеслав Гладков одобрил эту инициативу и поручил врио мэра Валентину Демидову поговорить с жителями и организовать учения с их согласия.
Учения проводятся, но в разных форматах, сигналы оповещения отрабатываются. Посмотрим, что сделано в Волоконовском районе. Если сделано хорошо и есть положительные отклики, то мы эту практику будем тиражировать.
Вячеслав Гладков
На минувшей неделе в Волоконовке жители трёхэтажного дома провели тренировочную эвакуацию в заранее приготовленный подвал. До этого сотрудники МЧС и совета безопасности администрации района проинструктировали жильцов, как правильно вести себя в случае ЧС.