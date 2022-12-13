Белгородцы просят провести учения по спуску в подвалы в случае ЧС

Белгородец обратился к губернатору Вячеславу Гладкову с просьбой провести проверку в областном центре, которая выявит готовность жителей, а также состояние укрытий на случай ЧС. Мужчина привёл в пример учения, которые состоялись недавно в Волоконовском районе.