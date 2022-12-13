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Белгородцы просят провести учения по спуску в подвалы в случае ЧС

Сегодня, 11:04
Фото: 1MI
С таким предложением жители МКД обратились к губернатору. Их вдохновил пример Волоконовского района, где люди ранее отработали порядок действий при ЧС.

Белгородец обратился к губернатору Вячеславу Гладкову с просьбой провести проверку в областном центре, которая выявит готовность жителей, а также состояние укрытий на случай ЧС. Мужчина привёл в пример учения, которые состоялись недавно в Волоконовском районе.

«Ждём учения на проспекте Славы, 52. Вопросов очень много», — говорит белгородец.

Вячеслав Гладков одобрил эту инициативу и поручил врио мэра Валентину Демидову поговорить с жителями и организовать учения с их согласия.

Учения проводятся, но в разных форматах, сигналы оповещения отрабатываются. Посмотрим, что сделано в Волоконовском районе. Если сделано хорошо и есть положительные отклики, то мы эту практику будем тиражировать.
Вячеслав Гладков

На минувшей неделе в Волоконовке жители трёхэтажного дома провели тренировочную эвакуацию в заранее приготовленный подвал. До этого сотрудники МЧС и совета безопасности администрации района проинструктировали жильцов, как правильно вести себя в случае ЧС.

Белгородцы потренировались в случае ЧС бежать в укрытия
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#София Чугай#Общество#Новости Белгорода#СВО#Белгород#Волоконовка#Вячеслав Гладков#Учения#Подвал#Укрытия
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