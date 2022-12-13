Как сообщает сам «Яндекс» на своём сайте, компания официально выкупила оставшуюся в России продукцию скандинавского бренда. В скором времени магазин обещал расширить уже имеющийся ассортимент, а пока можно купить как игрушки, так и мебель.
Совершать покупки можно онлайн. Доставить понравившиеся товары к указанной точке самовывоза компания обещает в среднем за три-четыре дня: например, популярную мягкую акулу «Блохэй» при заказе от 13 декабря смогут привезти к 16 числу. Но некоторую продукцию придётся ждать дольше — до десяти дней. Отметим, что есть возможность курьерской доставки.
Как заверяет «Яндекс», вся продукция полностью оригинальная. Остались оригинальными и причудливые названия: на виртуальных полках магазина можно найти подсвечник «Мьёлкиг», набор вешалок «Багис» и мягкую панду «Дьюнгельског». В наличии также украшения для дома, готовые кухни, наборы мебели, мешки, столовые приборы, игрушки, диваны и стеллажи.
Кроме того, есть линейка товаров, посвящённых Новому году. В том числе и маленькие настольные ёлочки, подсвечники и гирлянды.
Что касается цен, то есть как пакеты и ёршики за 59 рублей, так и стеллаж за 35 тысяч рублей. Один из самых дешёвых товаров — фоторамка, которая обойдётся в 39 рублей.
Готовая кухня «Дуктинг», например, оценивается в 20 тысяч рублей. Матрас «Хавёйсунд» можно приобрести за 17 тысяч рублей. Набор мисок можно подобрать за 650 рублей. Есть специальный раздел с предметами до 399 рублей, но закупаться там можно только мелким оптом при заказе от двух единиц товара.
Напомним, что розничная торговля во всех российских гипермаркетах IKEA была прекращена летом этого года. Кроме того, у IKEA нет магазинов в ближайших к России странах — Белоруссии, Армении, Казахстане и Киргизии. Что будет после того, как оставшиеся товары кончатся, и будет ли реализован параллельный импорт, «Яндекс» не сообщает.