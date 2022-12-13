Напомним, что розничная торговля во всех российских гипермаркетах IKEA была прекращена летом этого года. Кроме того, у IKEA нет магазинов в ближайших к России странах — Белоруссии, Армении, Казахстане и Киргизии. Что будет после того, как оставшиеся товары кончатся, и будет ли реализован параллельный импорт, «Яндекс» не сообщает.