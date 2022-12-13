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Белгородцам вновь стали доступны товары из IKEA. Надолго ли?

Сегодня, 14:32
Фото: 1MI
Не так давно онлайн-ритейлер «Яндекс.Маркет» сообщил о начале продаж всех оставшихся в России товаров IKEA. Мебель и вещи знаменитого бренда стали доступны и белгородцам.

Как сообщает сам «Яндекс» на своём сайте, компания официально выкупила оставшуюся в России продукцию скандинавского бренда. В скором времени магазин обещал расширить уже имеющийся ассортимент, а пока можно купить как игрушки, так и мебель.

Фото: скриншот с сайта «Яндекс.Маркет»

Как купить товары IKEA онлайн

Совершать покупки можно онлайн. Доставить понравившиеся товары к указанной точке самовывоза компания обещает в среднем за три-четыре дня: например, популярную мягкую акулу «Блохэй» при заказе от 13 декабря смогут привезти к 16 числу. Но некоторую продукцию придётся ждать дольше — до десяти дней. Отметим, что есть возможность курьерской доставки.

Фото: скриншот с сайта «Яндекс.Маркет»

Какие товары IKEA можно купить сейчас

Как заверяет «Яндекс», вся продукция полностью оригинальная. Остались оригинальными и причудливые названия: на виртуальных полках магазина можно найти подсвечник «Мьёлкиг», набор вешалок «Багис» и мягкую панду «Дьюнгельског». В наличии также украшения для дома, готовые кухни, наборы мебели, мешки, столовые приборы, игрушки, диваны и стеллажи.

Кроме того, есть линейка товаров, посвящённых Новому году. В том числе и маленькие настольные ёлочки, подсвечники и гирлянды. 

Фото: скриншот с сайта «Яндекс.Маркет»

Сколько стоят товары IKEA

Что касается цен, то есть как пакеты и ёршики за 59 рублей, так и стеллаж за 35 тысяч рублей. Один из самых дешёвых товаров — фоторамка, которая обойдётся в 39 рублей. 

Готовая кухня «Дуктинг», например, оценивается в 20 тысяч рублей. Матрас «Хавёйсунд» можно приобрести за 17 тысяч рублей. Набор мисок можно подобрать за 650 рублей. Есть специальный раздел с предметами до 399 рублей, но закупаться там можно только мелким оптом при заказе от двух единиц товара.

Фото: скриншот с сайта «Яндекс.Маркет»

Можно ли будет купить товары IKEA в будущем

Напомним, что розничная торговля во всех российских гипермаркетах IKEA была прекращена летом этого года. Кроме того, у IKEA нет магазинов в ближайших к России странах — Белоруссии, Армении, Казахстане и Киргизии. Что будет после того, как оставшиеся товары кончатся, и будет ли реализован параллельный импорт, «Яндекс» не сообщает.

Как купить товары IKEA в Белгороде после закрытия
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