Белгородское мороженое пользуется спросом в Израиле

Белгородское мороженое пользуется особым спросом в Израиле. На конец ноября другие страны закупили около 10 тыс. тонн молочной продукции местного производства. Среди потребителей — Китай, Монголия, Узбекистан, Таджикистан, Молдова, Азербайджан, Абхазия.
Как уточнили в ведомстве, экспорт животноводческой продукции в регионе за год увеличился вдвое. За 11 месяцев текущего года экспортировано 129,7 тыс. тонн указанного вида продукции.
Большую часть экспорта составили корма и кормовые добавки. С начала года регион отправил 96,6 тыс. тонн кормов в ЕС, Китай, Вьетнам, Узбекистан, ЛДНР.