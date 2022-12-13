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Белгородское мороженое пользуется спросом в Израиле

Сегодня, 15:16
Фото: 1MI
За 11 месяцев 2022 года другие страны закупили около 10 тыс. тонн молочной продукции, производимой в регионе. Данные привели в межрегиональном управлении Россельхознадзора.
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Экспорт

Белгородское мороженое пользуется особым спросом в Израиле. На конец ноября другие страны закупили около 10 тыс. тонн молочной продукции местного производства. Среди потребителей — Китай, Монголия, Узбекистан, Таджикистан, Молдова, Азербайджан, Абхазия.

Как уточнили в ведомстве, экспорт животноводческой продукции в регионе за год увеличился вдвое. За 11 месяцев текущего года экспортировано 129,7 тыс. тонн указанного вида продукции.

Большую часть экспорта составили корма и кормовые добавки. С начала года регион отправил 96,6 тыс. тонн кормов в ЕС, Китай, Вьетнам, Узбекистан, ЛДНР.

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#Наталья Корявых#Экспорт#Белгородская область#Продукция#Молочная продукция#Мороженое#Экономика#Россельхознадзор
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