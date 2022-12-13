«Белгородский цемент» судится с минимущества Крыма из-за санатория

В минимущества заявили, что в Арбитражном суде Республики Крым на рассмотрении находится с 2019 года иск министерства к белгородской компании относительно выдела доли в натуре, прекращении права общей долевой собственности. Вместе с тем, добавили в ведомстве, «Белгородский цемент» обратился в суд со встречным иском, требуя взыскать разницу между рыночной стоимостью доли, принадлежащей ЗАО, и рыночной стоимостью выделяемого имущества.