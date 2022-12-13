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«Белгородский цемент» судится с минимущества Крыма из-за санатория

Сегодня, 06:29
Фото: 1MI
ЗАО «Белгородский цемент» пытается взыскать разницу между рыночной стоимостью доли, принадлежащей компании, и рыночной стоимостью выделяемого имущества.

В октябре на сайте Арбитражного суда Республики Крым появился иск ЗАО «Белгородский цемент» к министерству имущественных и земельных отношений Республики Крым. Белгородская компания просит взыскать разницу между рыночной стоимостью доли, принадлежащей ЗАО «Белгородский цемент», и рыночной стоимостью выделяемого имущества. Размер разницы составляет 32 млн рублей. Суд принял исковое заявление к производству.

Чтобы подробнее узнать в чём суть конфликта, мы направили официальные запросы в «Белгородский цемент» и Министерство Крыма.

В минимущества заявили, что в Арбитражном суде Республики Крым на рассмотрении находится с 2019 года иск министерства к белгородской компании относительно выдела доли в натуре, прекращении права общей долевой собственности. Вместе с тем, добавили в ведомстве, «Белгородский цемент» обратился в суд со встречным иском, требуя взыскать разницу между рыночной стоимостью доли, принадлежащей ЗАО, и рыночной стоимостью выделяемого имущества.

Согласно адресу, представленному в документах суда, речь идёт о «Санатории для детей и детей с родителями „Орлёнок“». Учреждение расположено в Крыму. По данным иска 2019 года, министерство имущества Крыма просит суд разделить объекты недвижимого имущества (спальный, лечебный, главный корпус, подвал, а также другие помещения) и прекратить право общей долевой собственности (спального корпуса и лечебного корпуса).

В «Белгородском цементе» на запрос «Бел.Ру» не ответили.

Отметим, что недавно судебное заседание было перенесено на 7 февраля 2023 года.

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#Алина Харина#Общество#Эксклюзив#Белгородская область#Крым#Имущество#Санаторий#Арбитражный суд#Белгородский цемент
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