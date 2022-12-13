Белгородский священник попросил политическое убежище в США из-за позиции по СВО

Скандалы на этом не закончились. Весной священник решил тайно покинуть страну. Священник Николай Дубинин, родственник отца Феодора, рассказал, что отец Феодор в США преподносится «чуть ли ни как гонимый исповедник-миротворец за свою позицию к СВО, да и в целом к политическому строю в нашей стране». По словам родственника, в первые годы служения белгородский клирик епархии был ярким примером благочестивого пастыря.