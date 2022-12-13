Белгородский священник попросил политическое убежище в США из-за позиции по СВО

Белгородский священник попросил политическое убежище в США. Феодор Шумских тайно уехал из страны вместе с семьёй в мае 2022 года. Ранее ему трижды запрещали священнослужение.
Первое нарушение со стороны священнослужителя произошло в 2009 году. Запрет он получил после проповедей, «вводящих в соблазн», а также несоответствие пастырской этике. Уже в следующем году отец Феодор был запрещён «за срыв службы и драку в Корсунском храме», пишет пресс-служба митрополии.
Позже во время пандемии ковида запрет применили из-за сравнения епархиального съезда с партсобранием. Тогда отец Феодор впервые выразился об этом в резкой форме и прервал доклад брата, за что получил замечание от митрополита Иоанна.
Скандалы на этом не закончились. Весной священник решил тайно покинуть страну. Священник Николай Дубинин, родственник отца Феодора, рассказал, что отец Феодор в США преподносится «чуть ли ни как гонимый исповедник-миротворец за свою позицию к СВО, да и в целом к политическому строю в нашей стране». По словам родственника, в первые годы служения белгородский клирик епархии был ярким примером благочестивого пастыря.
Интересно, что в епархии отмечают, что священник публично не выступал по теме СВО.