Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Белгородский священник попросил политическое убежище в США из-за позиции по СВО

Сегодня, 07:19
Фото: пресс-служба Белгородской и Старооскольской епархии
священнослужитель Феодор Шумских
В мае 2022 года Феодор Шумских вместе с семьёй тайно уехал из России. Ранее он трижды получил запрет на священнослужение, сообщили в Белгородской и Старооскольской епархии.

Белгородский священник попросил политическое убежище в США. Феодор Шумских тайно уехал из страны вместе с семьёй в мае 2022 года. Ранее ему трижды запрещали священнослужение.

Первое нарушение со стороны священнослужителя произошло в 2009 году. Запрет он получил после проповедей, «вводящих в соблазн», а также несоответствие пастырской этике. Уже в следующем году отец Феодор был запрещён «за срыв службы и драку в Корсунском храме», пишет пресс-служба митрополии.

Позже во время пандемии ковида запрет применили из-за сравнения епархиального съезда с партсобранием. Тогда отец Феодор впервые выразился об этом в резкой форме и прервал доклад брата, за что получил замечание от митрополита Иоанна.

Скандалы на этом не закончились. Весной священник решил тайно покинуть страну. Священник Николай Дубинин, родственник отца Феодора, рассказал, что отец Феодор в США преподносится «чуть ли ни как гонимый исповедник-миротворец за свою позицию к СВО, да и в целом к политическому строю в нашей стране». По словам родственника, в первые годы служения белгородский клирик епархии был ярким примером благочестивого пастыря.

Интересно, что в епархии отмечают, что священник публично не выступал по теме СВО.

Орловского священника винят в Сети за передачу данных украинской стороне
Узнать подробнее
Читайте также:
«В окопах неверующих нет»: в Белгородской области мобилизованных провожает священникСвященник в опале: как харьковчанину пришлось уехать в Белгород из-за преследований
#Наталья Корявых#Общество#Белгородская область#Сша#Политическое убежище#Священнослужитель
Подпишитесь
Белгородский блогер Владимир Бабин не понесёт наказания за скандальные посты
Сегодня, 07:45
Белгородка получила штраф за парковку, пока пережидала обстрел
Сегодня, 08:58
Часть долей компании Жернового через «дочки» выкупила госкорпорация «Росатом»
Сегодня, 07:02
Выжившего при обстреле Шебекино десятилетнего мальчика отправят на ёлку
Вчера, 19:18
Пришёл, увидел, рассудил. Кандидат в мэры Бывшев пообщался с подписчиками «Бел.Ру»
Вчера, 12:11