Белгородский блогер Владимир Бабин не понесёт наказания за скандальные посты

До этого в правоохранительные органы обратились как минимум девять человек. Они просили проверить посты Бабина, где он обвинил авторов нескольких телеграм-каналов в предательстве Родины и помощи ВСУ. Автор также назвал сдавшихся в плен белгородцев предателями и призвал не помогать их семьям.