Белгородский блогер Владимир Бабин не понесёт наказания за скандальные посты

Белгородского блогера Владимира Бабина не станут наказывать за резкие высказывания в соцсетях. Полиция отказалась возбуждать уголовное дело, поскольку не нашла состава преступления.
До этого в правоохранительные органы обратились как минимум девять человек. Они просили проверить посты Бабина, где он обвинил авторов нескольких телеграм-каналов в предательстве Родины и помощи ВСУ. Автор также назвал сдавшихся в плен белгородцев предателями и призвал не помогать их семьям.
Однако полиция по итогам лингвистической экспертизы отказалась возбуждать уголовное дело.
Ранее сообщалось, что посты Бабина проверит Генпрокуратура РФ. Соответствующее обращение поступило от замгубернатора Ивана Будлова.