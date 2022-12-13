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Белгородский блогер Владимир Бабин не понесёт наказания за скандальные посты

Сегодня, 07:45
Фото: страница Владимира Бабина в ВК
Полиция отказалась возбуждать уголовное дело в связи с отсутствием состава преступления, пишет «Фонарь». Ранее блогер нелестно отозвался о сдавшихся в плен белгородцах, а также обвинил авторов нескольких ТГ-каналов в сотрудничестве с ВСУ.

Белгородского блогера Владимира Бабина не станут наказывать за резкие высказывания в соцсетях. Полиция отказалась возбуждать уголовное дело, поскольку не нашла состава преступления.

До этого в правоохранительные органы обратились как минимум девять человек. Они просили проверить посты Бабина, где он обвинил авторов нескольких телеграм-каналов в предательстве Родины и помощи ВСУ. Автор также назвал сдавшихся в плен белгородцев предателями и призвал не помогать их семьям.

Однако полиция по итогам лингвистической экспертизы отказалась возбуждать уголовное дело. 

Ранее сообщалось, что посты Бабина проверит Генпрокуратура РФ. Соответствующее обращение поступило от замгубернатора Ивана Будлова.

Москва решит: высказывания Бабина о пленных белгородцах проверит Генпрокуратура
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#Уголовное дело#Лингвистическая экспертиза#Пленные#ВСУ#Спецоперация#Общество#Операция на Украине#Белгородская область#Владимир Бабин#Полиция#Проверки
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