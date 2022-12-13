Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Белгородским аграрным компаниям выплачивали компенсации для зарплат студентам

Сегодня, 14:58
Фото: 1MI
Компенсацию по заработной плате получили сельхозпредприятия, в которых проходили производственную практику студенты средне-специальных учебных заведений. Всем практикантам зарплату выплатили, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор Вячеслав Гладков отчитался о выплате компенсации сельхозпредприятиям региона, где студенты средне-специальных учебных заведений проходили производственную практику.

Организациям положено возмещение 90% затрат, понесённых при выплате зарплат студентам и сотрудникам, которые проходят обучение. Данная мера предусмотрена государственной поддержкой предприятий в рамках программы комплексного развития сельских территорий.

Вячеслав Гладков отметил, что всего производственную практику проходили 250 учащихся в 70 предприятиях.

Ранее стало известно, что в Белгородской области в текущем году трудоустроили 497 человек с ограниченными возможностями здоровья. Больше всего мест для лиц с ОВЗ предоставили сельхозпредприятия.

Сколько студентов колледжей и техникумов в Белгородской области получат сухпайки?
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгородской области студентам колледжей начнут раздавать сухпайкиСтуденты в Белгороде пройдут курс начальной военной подготовкиБелгородский студент вошёл в список победителей конкурса молодых предпринимателей
#София Чугай#Общество#Белгородская область#Студенты#Практика#Зарплата
Подпишитесь
Игрушки из картона и льда: как отмечали Новый год в Белгороде во время войны
Сегодня, 11:26
Белгородский блогер Владимир Бабин не понесёт наказания за скандальные посты
Сегодня, 07:45
Моностон и инопланетные евреи: первая экспертиза скандальной белгородской книги
Сегодня, 12:12
Белгородский священник попросил политическое убежище в США из-за позиции по СВО
Сегодня, 07:19
В Белгородской области почтили память пятерых погибших участников СВО
Сегодня, 12:00
У белгородцев начали конфисковывать машины по новой норме законодательства
Сегодня, 09:32