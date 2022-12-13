Белгородским аграрным компаниям выплачивали компенсации для зарплат студентам

Губернатор Вячеслав Гладков отчитался о выплате компенсации сельхозпредприятиям региона, где студенты средне-специальных учебных заведений проходили производственную практику.
Организациям положено возмещение 90% затрат, понесённых при выплате зарплат студентам и сотрудникам, которые проходят обучение. Данная мера предусмотрена государственной поддержкой предприятий в рамках программы комплексного развития сельских территорий.
Вячеслав Гладков отметил, что всего производственную практику проходили 250 учащихся в 70 предприятиях.
Ранее стало известно, что в Белгородской области в текущем году трудоустроили 497 человек с ограниченными возможностями здоровья. Больше всего мест для лиц с ОВЗ предоставили сельхозпредприятия.