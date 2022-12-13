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Белгородских бюджетников ждёт повышение зарплаты

Сегодня, 03:53
Фото: 1MI
Владимир Путин поручил правительству проиндексировать зарплаты бюджетников до их фактического роста в 2022 году, сообщается на сайте президента России.

Повысить ежемесячный доход работников бюджетного сектора экономики должны уже в начале 2023 года, его поднимут до средней величины зарплаты, которая сложилась в регионах по итогам 2022 года. Доклад об исполнении поручения Владимир Путин ждёт до конца марта 2023 года.

Затем в течение всего следующего года показатели будут корректировать в зависимости от темпов роста средней зарплаты на рынке труда. Дополнительные средства на повышение зарплат регионы получат из федерального бюджета.

Исполнять поручение правительство России будет с местными властями субъектов.

Напомним, ранее правительство России выделило 7,4 млрд рублей на зарплаты медиков в 2023 году, Белгородская область получит 148,8 млн рублей от этой суммы. Ещё почти миллион рублей направят на премии белгородским врачам, которые нашли онкологию на ранней стадии у своих пациентов.

Белгородские врачи получат доплаты за диагностику рака у пациентов
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#Кристина Семенчук#Экономика#Зарплата#Владимир Путин#Средняя зарплата#Бюджетники
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