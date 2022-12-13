Белгородских бюджетников ждёт повышение зарплаты

Повысить ежемесячный доход работников бюджетного сектора экономики должны уже в начале 2023 года, его поднимут до средней величины зарплаты, которая сложилась в регионах по итогам 2022 года. Доклад об исполнении поручения Владимир Путин ждёт до конца марта 2023 года.
Затем в течение всего следующего года показатели будут корректировать в зависимости от темпов роста средней зарплаты на рынке труда. Дополнительные средства на повышение зарплат регионы получат из федерального бюджета.
Исполнять поручение правительство России будет с местными властями субъектов.
Напомним, ранее правительство России выделило 7,4 млрд рублей на зарплаты медиков в 2023 году, Белгородская область получит 148,8 млн рублей от этой суммы. Ещё почти миллион рублей направят на премии белгородским врачам, которые нашли онкологию на ранней стадии у своих пациентов.