Белгородских бюджетников ждёт повышение зарплаты

Повысить ежемесячный доход работников бюджетного сектора экономики должны уже в начале 2023 года, его поднимут до средней величины зарплаты, которая сложилась в регионах по итогам 2022 года. Доклад об исполнении поручения Владимир Путин ждёт до конца марта 2023 года.