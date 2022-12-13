Белгородская область не попала в лидеры по индексу социального благополучия

Средняя зарплата в регионе по состоянию на сентябрь превысила 47 тыс. рублей, следует из данных исследования Фонда развития гражданского общества. Индекс социального благополучия в Белгородской области составил 2,74. С этими показателями регион попал в топ-30, но не в лидеры.

Сюжет Рейтинг