Белгородская область не попала в лидеры по индексу социального благополучия

Белгородская область по итогам третьего квартала года занимает 23-е место среди регионов с высокими зарплатами. В прошлом квартале область находилась на 29-м месте. По состоянию на сентябрь в среднем белгородцы зарабатывали более 47 тыс. рублей.
Показатель Белгородской области оказался лучшим в Центральном Черноземье. Липецкая область расположилась на 33-м месте — практически в конце рейтинга. Сразу за ней следует Курская. В указанных регионах жители в среднем зарабатывают чуть более 44 тыс. рублей.
Наиболее благополучным признали Ямало-Ненецкий автономный округ со средней зарплатой в 127 тыс. рублей. Регион сохранил лидерские позиции — он занимал первое место и в предыдущем квартале.