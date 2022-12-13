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Белгородская область не попала в лидеры по индексу социального благополучия

Сегодня, 14:24
Фото: 1MI
Средняя зарплата в регионе по состоянию на сентябрь превысила 47 тыс. рублей, следует из данных исследования Фонда развития гражданского общества. Индекс социального благополучия в Белгородской области составил 2,74. С этими показателями регион попал в топ-30, но не в лидеры.
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Белгородская область по итогам третьего квартала года занимает 23-е место среди регионов с высокими зарплатами. В прошлом квартале область находилась на 29-м месте. По состоянию на сентябрь в среднем белгородцы зарабатывали более 47 тыс. рублей.

Показатель Белгородской области оказался лучшим в Центральном Черноземье. Липецкая область расположилась на 33-м месте — практически в конце рейтинга. Сразу за ней следует Курская. В указанных регионах жители в среднем зарабатывают чуть более 44 тыс. рублей.

Наиболее благополучным признали Ямало-Ненецкий автономный округ со средней зарплатой в 127 тыс. рублей. Регион сохранил лидерские позиции — он занимал первое место и в предыдущем квартале.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Зарплаты#Экономика#Индекс социального благополучия#Рейтинг#Фонд развития гражданского общества
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