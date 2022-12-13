Белгородец выстрелил в ногу любимой женщине из-за замечаний по поводу алкоголя

После этого мужчина взял пневматическую винтовку, несколько раз ударил пострадавшую прикладом, а после выстрелил ей в ногу. Злоумышленник также угрожал убить сожительницу, приставляя ствол к голове. Агрессор дошёл до того, что собирался открыть газ на кухне и поджечь его.