Белгородец выстрелил в ногу любимой женщине из-за замечаний по поводу алкоголя

В Новооскольском горокруге 36-летний мужчина жестоко избил свою сожительницу. Возбуждено уголовное дело об угрозе убийством, решается вопрос об административном деле за побои.
Началось всё с того, что 41-летняя потерпевшая сделала замечание сожителю на фоне распития им алкоголя. Мужчина разозлился и стал душить возлюбленную. Когда она начала терять сознание, подозреваемый принялся бить её ногами и руками.
После этого мужчина взял пневматическую винтовку, несколько раз ударил пострадавшую прикладом, а после выстрелил ей в ногу. Злоумышленник также угрожал убить сожительницу, приставляя ствол к голове. Агрессор дошёл до того, что собирался открыть газ на кухне и поджечь его.
Женщине удалось позвонить сестре, которая вызвала полицию. Теперь белгородцу грозит до двух лет колонии, но только за угрозу убийством. За побои его ожидает максимум административная ответственность. Более того, в МВД заявили, что повлёкших вред здоровью травм пострадавшая, по предварительным данным, не получила.