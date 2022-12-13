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Белгородец выстрелил в ногу любимой женщине из-за замечаний по поводу алкоголя

Сегодня, 14:50
Фото: 1MI
Жертвой домашнего тирана стала сожительница мужчины. Он душил её, ударил прикладом от винтовки, выстрелил ей в ногу и угрожал поджечь. При этом травм, повлёкших вред здоровью, на теле женщины не нашли. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе УМВД.

В Новооскольском горокруге 36-летний мужчина жестоко избил свою сожительницу. Возбуждено уголовное дело об угрозе убийством, решается вопрос об административном деле за побои. 

Началось всё с того, что 41-летняя потерпевшая сделала замечание сожителю на фоне распития им алкоголя. Мужчина разозлился и стал душить возлюбленную. Когда она начала терять сознание, подозреваемый принялся бить её ногами и руками.

После этого мужчина взял пневматическую винтовку, несколько раз ударил пострадавшую прикладом, а после выстрелил ей в ногу. Злоумышленник также угрожал убить сожительницу, приставляя ствол к голове. Агрессор дошёл до того, что собирался открыть газ на кухне и поджечь его.

Женщине удалось позвонить сестре, которая вызвала полицию. Теперь белгородцу грозит до двух лет колонии, но только за угрозу убийством. За побои его ожидает максимум административная ответственность. Более того, в МВД заявили, что повлёкших вред здоровью травм пострадавшая, по предварительным данным, не получила. 

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#Белгородская область#Новооскольский городской округ#Избиение#Пневматическая винтовка#Наталья Корявых#Происшествия#Выстрел#Побои
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