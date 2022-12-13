60 тысяч новых авторов: контентная платформа ОК в 2022 году

Общее число групп авторов и медиа в соцсети в этом году выросло более чем на 60 тысяч. При этом ОК значимо перераспределили показы в своей ленте в пользу авторского уникального контента: их доля в ленте выросла за год в 1,5 раза. Это положительно сказалось на потреблении пользователей: проводимое время в ленте соцсети выросло на 30%.