101 ребёнок без семьи - это ужас. Белгородским детям без родителей найдут семьи

Как рассказала Львова-Белова, во время визита в Белгородскую область она посетила Дом ребёнка.
Там маленькие детки до четырёх лет. Я, как мама десяти детей, знаю: если у маленького ребёнка нет значимого взрослого, потом у него будут проблемы с физическим и эмоциональным развитием.
Мария Львова-Белова
В Белгородской области на сегодняшний день таких детей 101.
Мы будем участвовать в пилоте. У нас есть стратегическая программа, мы займёмся тем, чтобы у этих детей появилась семья: либо мы вернём их в кровную семью и поможем, либо, при получении статуса, найдём приёмную семью.
Мария Львова-Белова
Вячеслав Гладков отметил, что 101 ребёнок без родителей — это ужас.
Такого не должно быть. Понимание проблемы не решает её. У нас немного не хватает своих сил. Нам нужна помощь. Когда она предлагается на самом высоком уровне, мы не можем отказаться.
Вячеслав Гладков