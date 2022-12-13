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101 ребёнок без семьи - это ужас. Белгородским детям без родителей найдут семьи

Сегодня, 18:40
Фото: 1MI

В Белгородской области у 101 ребёнка без родителей появятся семьи

Предложение поступило от уполномоченного по правам ребёнка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой. Глава региона Вячеслав Гладков инициативу поддержал.

Как рассказала Львова-Белова, во время визита в Белгородскую область она посетила Дом ребёнка.

Там маленькие детки до четырёх лет. Я, как мама десяти детей, знаю: если у маленького ребёнка нет значимого взрослого, потом у него будут проблемы с физическим и эмоциональным развитием.
Мария Львова-Белова

В Белгородской области на сегодняшний день таких детей 101.

Мы будем участвовать в пилоте. У нас есть стратегическая программа, мы займёмся тем, чтобы у этих детей появилась семья: либо мы вернём их в кровную семью и поможем, либо, при получении статуса, найдём приёмную семью.
Мария Львова-Белова

Вячеслав Гладков отметил, что 101 ребёнок без родителей — это ужас.

Такого не должно быть. Понимание проблемы не решает её. У нас немного не хватает своих сил. Нам нужна помощь. Когда она предлагается на самом высоком уровне, мы не можем отказаться.
Вячеслав Гладков
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