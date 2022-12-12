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За выходные в Белгородском районе зафиксировали 40 прилётов

Сегодня, 16:01
Фото: Соцсети губернатора области Вячеслава Гладкова
Обстрелам со стороны ВСУ подверглись два села, сообщил в прямом эфире глава Белгородского района Владимир Перцев.
Сюжет
Обстрел

В прямом эфире глава Белгородского района Владимир Перцев сообщил о прилётах за выходные дни. Всего за два дня зафиксировали 40 прилётов. Пострадали сёла Журавлёвка и Наумовка.

За выходные у нас было 40 прилётов. Прилетело, как всегда, в Журавлёвку — 15 раз и в Наумовку — 25. Обошлось без повреждений.
Владимир Перцев, глава администрации Белгородского района

Напомним, что 28 ноября Владимир Перцев сообщал о 294 прилётах, которые были зафиксированы в Белгородском районе за ноябрь. С учётом прилётов в Журавлёвку 29 ноября, общее количество увеличивается до 320.

За вчерашний день в белгородском селе зафиксировали 26 прилётов
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#Спецоперация#Обстрел#Александра Склярова#Владимир перцев#Обстрел ВСУ
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