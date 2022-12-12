За выходные в Белгородском районе зафиксировали 40 прилётов

В прямом эфире глава Белгородского района Владимир Перцев сообщил о прилётах за выходные дни. Всего за два дня зафиксировали 40 прилётов. Пострадали сёла Журавлёвка и Наумовка.
За выходные у нас было 40 прилётов. Прилетело, как всегда, в Журавлёвку — 15 раз и в Наумовку — 25. Обошлось без повреждений.
Владимир Перцев, глава администрации Белгородского района
Напомним, что 28 ноября Владимир Перцев сообщал о 294 прилётах, которые были зафиксированы в Белгородском районе за ноябрь. С учётом прилётов в Журавлёвку 29 ноября, общее количество увеличивается до 320.