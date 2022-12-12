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«За Марьиванной не успеваю, напишу от себя»: Герой РФ рассказал о письме белгородца

Сегодня, 09:04
Фото: скриншот из видео

Герой РФ рассказал о трогательном письме белгородского школьника

Военнослужащий рассказал о запомнившемся ему послании от юного белгородца. Мальчик писал о своей обычной жизни. Историю опубликовали в телеграм-канале «Люди Z».

Белгородский школьник написал письмо Герою России, которое тронуло военнослужащего. Юный белгородец рассказал, что не успевает писать под диктовку учителя, а затем поведал о своей обычной жизни.

Не очень чисто всё было, учитель диктовала. Какой-то двоечник или троечник написал: «Я за Марьиваннной не успеваю, поэтому напишу от себя». Написал, какая у него кошка, что картошку скоро будут сажать, как собака с кошкой дерётся. 
Андрей Соловьёв

Герой России Андрей Соловьёв считает, что в стране отношение к военнослужащим существенно изменилось. Не только на примере детей. Военный вспомнил историю, как жительница белгородского села отдала им продукты со своего огорода и предлагала забрать из её дома «всё, что нужно».

По словам Соловьёва, люди видят в военных свою защиту и опору. Именно поэтому они готовы «отдать последнее».

Видео: телеграм-канал «Люди Z»
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