«За Марьиванной не успеваю, напишу от себя»: Герой РФ рассказал о письме белгородца

Белгородский школьник написал письмо Герою России, которое тронуло военнослужащего. Юный белгородец рассказал, что не успевает писать под диктовку учителя, а затем поведал о своей обычной жизни.
Не очень чисто всё было, учитель диктовала. Какой-то двоечник или троечник написал: «Я за Марьиваннной не успеваю, поэтому напишу от себя». Написал, какая у него кошка, что картошку скоро будут сажать, как собака с кошкой дерётся.
Андрей Соловьёв
Герой России Андрей Соловьёв считает, что в стране отношение к военнослужащим существенно изменилось. Не только на примере детей. Военный вспомнил историю, как жительница белгородского села отдала им продукты со своего огорода и предлагала забрать из её дома «всё, что нужно».
По словам Соловьёва, люди видят в военных свою защиту и опору. Именно поэтому они готовы «отдать последнее».