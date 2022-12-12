«За Марьиванной не успеваю, напишу от себя»: Герой РФ рассказал о письме белгородца

Герой России Андрей Соловьёв считает, что в стране отношение к военнослужащим существенно изменилось. Не только на примере детей. Военный вспомнил историю, как жительница белгородского села отдала им продукты со своего огорода и предлагала забрать из её дома «всё, что нужно».