За этот год в Белгородской области собрано рекордное количество урожая

На своей странице в соцсетях губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о количестве собранного за 2022 год урожая. Уже на сегодняшний день цифра для региона стала рекордной — около 4 млн тонн урожая.
Однако и это не окончательный результат. Глава региона отметил, что если погодные условия улучшатся, то оставшийся урожай аграрии смогут собрать до конца года.
2022 год выдался не самым простым для наших аграриев, особенно окончание года. Погодные условия не позволяют пока до конца собрать урожай. Но, несмотря на это, уже 4 млн. тонн зерновых собрано. 4 млн. тонн - это рекордная цифра. От всей души поздравляю всех, кто работает в поле, кто работает в сельском хозяйстве, с этим замечательным результатом. Я надеюсь, что все-таки природа сжалится и позволит доубирать урожай кукурузы.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области