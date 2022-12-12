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За этот год в Белгородской области собрано рекордное количество урожая

Сегодня, 05:19
Фото: 1MI
Сбор урожая
Всего за 2022 год уже собрали 4 млн тонн урожая, сообщил в соцсетях глава региона Вячеслав Гладков.

На своей странице в соцсетях губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о количестве собранного за 2022 год урожая. Уже на сегодняшний день цифра для региона стала рекордной — около 4 млн тонн урожая. 

Однако и это не окончательный результат. Глава региона отметил, что если погодные условия улучшатся, то оставшийся урожай аграрии смогут собрать до конца года.

2022 год выдался не самым простым для наших аграриев, особенно окончание года. Погодные условия не позволяют пока до конца собрать урожай. Но, несмотря на это, уже 4 млн. тонн зерновых собрано. 4 млн. тонн - это рекордная цифра. От всей души поздравляю всех, кто работает в поле, кто работает в сельском хозяйстве, с этим замечательным результатом. Я надеюсь, что все-таки природа сжалится и позволит доубирать урожай кукурузы.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

 

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о рекордном урожае зерна
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#Александра Склярова#Общество#Сельское хозяйство#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Урожай
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