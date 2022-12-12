Юбилейный благотворительный марафон стартовал в НИУ «БелГУ»

Он направлен на оказание помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям с ограниченными возможностями здоровья, детям из семей мобилизованных граждан, малоимущим многодетным семьям, одиноким пожилым людям.
Марафон проводится в течение календарного года, но его неофициальным началом ежегодно становится исполнение новогодних желаний детей из социальных учреждений и многодетных семей.
Каждый желающий сможет сделать ребятам подарок, направив заявку на участие в марафоне с помощью интерактивной картинки. Для этого необходимо кликнуть по изображению ёлочки и заполнить форму обратной связи.
В ответ вы получите письмо ребёнка с просьбой о конкретном новогоднем подарке.
Приобретенный до 22 декабря подарок можно передать в оргкомитет: ребёнок получит ваш подарок, а вы — фотоотчёт. А можно отвезти его лично в социальное учреждение — в таком случае оргкомитет марафона будет ждать от вас подтверждающую информацию с фотографией на почту [email protected]. Изображение может быть использовано в информации о марафоне на сайте вуза.
Вы также можете принять личное участие в мероприятии, посвященном подведению итогов Рождественского благотворительного марафона «Теплым словом — добрым делом!» за 2022 год, где будет проходить вручение приобретенных новогодних подарков. Подведение итогов состоится 23 декабря 2022 года в 11:00 часов в Молодежном культурном центре НИУ «БелГУ».