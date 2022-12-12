Юбилейный благотворительный марафон стартовал в НИУ «БелГУ»

Приобретенный до 22 декабря подарок можно передать в оргкомитет: ребёнок получит ваш подарок, а вы — фотоотчёт. А можно отвезти его лично в социальное учреждение — в таком случае оргкомитет марафона будет ждать от вас подтверждающую информацию с фотографией на почту [email protected]. Изображение может быть использовано в информации о марафоне на сайте вуза.