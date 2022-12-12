Вячеслав Гладков поздравил белгородцев с Днём Конституции РФ. Губернатор отметил, что Конституция появилась в трудные времена и дала большой толчок к развитию страны, ускорила социально-экономический рост. Также руководитель региона упомянул про поправки, принятые в 2020 году и отвечающие «духу времени».