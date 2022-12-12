Вячеслав Гладков поздравил белгородцев с Днём Конституции РФ. Губернатор отметил, что Конституция появилась в трудные времена и дала большой толчок к развитию страны, ускорила социально-экономический рост. Также руководитель региона упомянул про поправки, принятые в 2020 году и отвечающие «духу времени».
«Основополагающие принципы Конституции РФ остались неизменными: Россия — социальное государство, где высшей ценностью является человек, его права и свободы», — заявил Вячеслав Гладков.
По словам губернатора, Белгородская область входит в число лидеров среди субъектов РФ по многим позициям. Вячеслав Гладков отметил, что ежегодный вклад региона в ВВП России составляет более 1 трлн рублей.
«Даже в это непростое время социальная направленность областного бюджета очевидна: в 2022 году строятся, капитально ремонтируются сотни объектов социальной сферы и дорог, выделяются значительные дополнительные средства на поддержку белгородских семей с детьми, оказывается адресная помощь семьям мобилизованных граждан и многое другое», — рассказал губернатор.