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Вячеслав Гладков поздравил белгородцев с Днём Конституции РФ

Сегодня, 08:28
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
обращение Гладкова к белгородцам
12 декабря в России отмечают День Конституции. Праздник официально утвердили в 1993 году. С поздравлением к жителям региона обратился губернатор Вячеслав Гладков.

Вячеслав Гладков поздравил белгородцев с Днём Конституции РФ. Губернатор отметил, что Конституция появилась в трудные времена и дала большой толчок к развитию страны, ускорила социально-экономический рост. Также руководитель региона упомянул про поправки, принятые в 2020 году и отвечающие «духу времени».

«Основополагающие принципы Конституции РФ остались неизменными: Россия — социальное государство, где высшей ценностью является человек, его права и свободы», — заявил Вячеслав Гладков.

По словам губернатора, Белгородская область входит в число лидеров среди субъектов РФ по многим позициям. Вячеслав Гладков отметил, что ежегодный вклад региона в ВВП России составляет более 1 трлн рублей.

«Даже в это непростое время социальная направленность областного бюджета очевидна: в 2022 году строятся, капитально ремонтируются сотни объектов социальной сферы и дорог, выделяются значительные дополнительные средства на поддержку белгородских семей с детьми, оказывается адресная помощь семьям мобилизованных граждан и многое другое», — рассказал губернатор.

Все вы совершаете подвиг: Гладков поздравил белгородцев с Днём Героев Отечества
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#София Чугай#Общество#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Поздравление#День конституции
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