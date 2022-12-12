Введут ли в Белгородской области запрет на продажу фейерверков?

Напомним, что «жёлтый» уровень террористической опасности ввели в регионе в апреле 2022 года из-за повторяющихся обстрелов со стороны ВСУ. С тех пор режим в области неоднократно продлевали, как и запрет на запуск фейерверков, салютов и петард.