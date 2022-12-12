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Введут ли в Белгородской области запрет на продажу фейерверков?

Сегодня, 17:23
Фото: 1MI
Салют.
На этот вопрос в прямом эфире ответил губернатор области Вячеслав Гладков.

В вечернем прямом эфире губернатору области Вячеславу Гладкову поступило несколько вопросов от белгородцев, планируют ли в регионе запретить продажу фейерверков и салютов.

Глава региона ответил, что из-за действующего в области «жёлтого» уровня террористической опасности запускать салюты и фейерверки нельзя, поэтому в новогоднюю ночь власти тоже решили обойтись без салюта.

А над вопросом о запрете их продажи в правительстве ещё думают. Если такое решение законно, то продавать пиротехнику будет нельзя.

Любой взрыв, громкий звук вызывает у всех состояние испуга и страха, не думаю, что все будут радоваться взрывам на Новый год. Приняли решение их не использовать. Сейчас также думаем над запретом на их продажу. Если это законно, то будем запрещать.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что «жёлтый» уровень террористической опасности ввели в регионе в апреле 2022 года из-за повторяющихся обстрелов со стороны ВСУ. С тех пор режим в области неоднократно продлевали, как и запрет на запуск фейерверков, салютов и петард.

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#Александра Склярова#Общество#Операция на Украине#Новый год#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Фейерверки#Запрет
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